房琳琳

原标题：数据监管沙盒助力构建数字生态

数据要素监管沙盒治理体系钟宏供图

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《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要营造开放、健康、安全的良好数字生态。

4月26日，数据安全法草案二审稿提请十三届全国人大常委会第二十八次会议审议。正在制定中的该法，目的之一是建立健全数据安全协同治理体系。

在这一进程中，一种以“监管科技”为基础概念和手段的数据治理模式，受到学界和业界的关注。

其中，监管沙盒（Regulatory Sandbox）方案率先获得各国金融行业的青睐。

据清华 x-lab 数权经济实验室主任钟宏介绍，监管沙盒概念最早由英国金融行为监管局（FCA）于2015年提出。作为一个“安全空间”，在监管沙盒中的商业主体可以测试金融新型产品、服务、商业模式、交付机制而不会因为存疑行为而引发通常监管。

中国的金融监管思路也借鉴这一思路。2018 年《银行业金融机构数据治理指引》正式发布，明确要求“金融机构应当将监管数据纳入数据治理”。2020年1月14日，中国人民银行向社会公示2020年第一批6个金融科技创新监管试点应用，标志着中国版监管沙盒进入监管层实操阶段。

“放到数字经济、数字社会和数字政府的宏观视野内，这种模式既符合国际趋势，也具有鲜明的中国特色，必将大有用武之地，有益于形成健康有序的数字生态。”钟宏进一步解释，针对数据这一新型生产要素，可以推广数据要素监管沙盒模式，依托政府作为数据要素市场治理主体，形成以监管科技为引擎，多方共建的创新治理体系。

钟宏解释，政府培育数据要素市场，需要应用区块链、隐私计算等新技术构建数据安全可信共享平台，还要搭建数据开发利用的应用服务体系，同时推动数据交易市场发展，促进数据要素的资源化、资产化和资本化急需的创新型监管模式。

“总之，数据监管沙盒是应对未来数字世界治理的模式创新。但这种模式能生成何种生态，仍有待大胆的探索和深入的实践来验证效果。”钟宏建议，其应成为国家部委和地方政府数据治理的核心方案。借此，可充分挖掘数据资产的价值，探索构建监管科技与数字经济创新共生互促的新范式。

(责编：赵超、吕骞)