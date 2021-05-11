袁隆平超级稻实现热带地区亩产超1000公斤
2021年05月11日07:57 | 来源：科技日报
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原标题：袁隆平超级稻实现热带地区亩产超1000公斤
1004.83公斤！记者10日从湖南杂交水稻研究中心驻海南省三亚市海棠湾基地专家处获悉，中国工程院院士袁隆平“超优千号”超级杂交稻品种今年在三亚种植了50亩地进行高产攻关，9日，以中国科学院院士谢华安为首的专家组对这片攻关地进行测产验收。在随机选取3块田进行全田机收测产后，最终成绩揭晓：平均亩产1004.83公斤。据介绍，这是热带地区首次实现超级稻大面积种植亩产超1000公斤。
据悉，示范片总面积50亩左右，于去年12月16日进行播种，今年1月13日移栽，3月27日始穗。截至测产时，示范片植株长势都很均匀，落色好，也无明显病虫害。专家组介绍，去冬今春，三亚处于长期低温气候，对农业生产不利。尽管如此，该品种在三亚仍实现了大面积种植亩产超1000公斤的突破。从专业角度看，这反映了我国在育种和栽培技术上的重要突破。这样的突破，对进一步挖掘超级稻高产潜力及超级稻推广种植均有积极作用。
“超优千号”是袁隆平院士指导研发的第五期超级杂交稻。自在三亚试种以来，连续几年其亩产都在不断刷新产量纪录。这一品种有望助力袁隆平最新提出的双季稻亩产3000斤目标的实现。“高产优质品种+绿色轻简栽培技术”，也会是未来水稻高产、高效的有效模式。
(责编：赵超、吕骞)
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