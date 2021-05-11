李 禾

原标题：环保督察助地方生态环境增“颜值”

赣州腾远钴业新材料股份有限公司搬迁后，淘汰了落后的高能耗工艺设备，公司转型升级为现代化的工业企业。受访者供图

在赣州茅店工业平台，一座座现代化厂房拔地而起；企业通过上马新技术、新设备，大幅提升原材料利用效率，把原本要排放的废气、废渣等“吃干榨净”……当地的环境变美了，企业的效益提高了，群众的幸福感提升了，中央生态环境保护督察推动了赣县区高质量发展。

从江西赣州市区驱车半个多小时，就可到达位于赣县区的赣州高新区红金工业园一期。该工业园内的企业曾是群众环保投诉的热点。2016年7月和2018年6月，中央环境保护督察组对江西省开展督察及“回头看”期间，群众对其企业异味扰民问题，先后多次来电来信反映。

督察组将群众反映的问题交办赣县区委、区政府后，赣县区委、区政府决定“壮士断腕”，把该工业园所有企业整体搬迁到赣州高新区茅店工业平台，并把企业搬迁与产业升级、环境整治、环保提升等同步落实，倒逼产业绿色转型。

在5月7日结束的第二轮第三批中央生态环保督察中，科技日报记者看到，在赣州茅店工业平台，一座座现代化厂房拔地而起；企业里，全自动的生产线正有序运行，通过上马新技术、新设备，大幅提升原材料利用效率，把原本要排放的废气、废渣等“吃干榨净”……当地的环境变美了，企业的效益提高了，群众的幸福感提升了，中央生态环境保护督察推动了赣县区高质量发展。

对部分企业进行搬迁整治

赣县区红金工业园建园初期，由于粗放的招商引资方式，对企业环保要求及设备的先进性没有特别关注，导致部分引进企业生产工艺和设备落后，存在环保问题。2018年，涉及金属冶炼、生物食品、纺织服装等行业的141家企业，大部分位于产业链前端，产品附加值和科技含量不高，加上设备老化等原因，生产时存在“跑冒滴漏”现象。近年来，随着城市快速发展，这些企业附近陆续建设了大量住宅小区，最近的住宅楼与企业仅一路之隔。

2018年，群众多次向有关部门反映企业生产中产生的臭气影响了生活。2018年6月20日，中央第四环保督察组专程到现场督察群众信访问题，指出卫生防护距离不够、企业废气收集处置不到位等问题，提出要彻底予以解决。江西省主管部门到现场调研企业污染情况后，要求赣县区抓紧制定整治方案，确保两年内所涉企业整体搬迁。

2018年，红金工业园一期内的企业主营业务收入约70亿元，利税约6亿元，占据赣县区工业经济的“半壁江山”。

“在作出搬迁整治决定的同时，我们也清醒认识到，此次搬迁整治工作是一项复杂性高、难度大的攻坚任务，更是要向人民群众交出的绿色答卷。”赣州市政协副主席、赣县区委书记、赣州高新区党工委书记胡晓平说。

搬迁需投入资金32亿元，作为革命老区，2020年全区实现脱贫摘帽还需持续投入，资金缺口巨大。赣州市赣县区区长、赣州高新区管委会主任张景霖说，在两年内建好新厂并完成搬迁，势必影响企业正常生产运营，加上搬迁企业6000多名工人的稳岗就业问题，“政府和企业都面临着巨大压力”。

环保要求倒逼企业技术升级

搬迁后的赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称腾远钴业），部分库房还在修建中。但在车间里，崭新的全自动、智能化生产线已开足马力进行生产。

腾远钴业董事长罗洁说，对于搬迁，企业是有顾虑的。根据赣州“以搬迁促升级”的要求，企业需投入资金10亿元。“搬迁前，腾远钴业占地约140亩，原厂房周边已没有土地可用，企业环保性的提升，只能通过对生产线打‘补丁’，一点点进行。如果不是中央环保督察的要求，企业真的很难下定决心，推倒重来，全面提升生产工艺的环保水平。”

搬迁后的腾远钴业占地600亩，实施了年产2万吨钴、1万吨镍金属系列产品智能化技术改造项目，投入环保资金1亿元，优化了现有萃余液废水综合处理工艺，技术主要流程达国内领先水平。2020年11月，腾远钴业异地技改后投产仅3个月，就达到6500吨钴的生产规模，相当于未搬迁前全年的生产能力。企业实现了当年拆迁、当年投产、当年盈利的目标。

张景霖说，因环保而起的搬迁，更注重环保水平的提升。在搬迁安置方面，赣县区注重企业工艺、技术、产能、品质等转型升级的同时，把能否满足环保要求、环保投入和处理工艺作为硬约束，实行“一票否决制”，对不能满足环保要求的企业坚决清理关停。

离腾远钴业不远的是赣州市全标生物科技有限公司（以下简称全标生物），作为一家专业从事婴幼儿、孕妇及乳母营养包研发和制造的高新技术企业，此次搬迁也成为全标生物技术提升的重要契机。企业在老厂房拆迁补偿基础上追加投资近1亿元，建成代表行业最高水平的现代化营养包生产车间和实验室，生产效率提高了近12倍，成为国内营养包产能最大的企业。

全标生物副总经理赵海彬说，新厂建设严格遵守环保节能要求，将制氮机产生的热能进行余热回收，用作中央空调加热源，每年可节约用电近20万度。

技术和环保水平的提升还为企业发展提供了新机遇。目前，江西省特殊膳食工程研究中心已在全标生物建成，科技部“科技助力经济2020”项目、省级重大研发专项也落户全标生物。

“赣县蓝”“赣县绿”提升群众幸福感

在第二轮第三批中央生态环保督察中，中央第四生态环境保护督察组组长宋秀岩专程来到红金工业园实地考察督察整改情况。“老区财政并不宽裕，搬迁企业花了这么多资金，是否会影响当地财政的正常开支？”曾担任过青海省省长的宋秀岩深知政府收支平衡的重要性。

“企业搬迁后，腾出2000多亩城区土地，除公共用地外，还有1000多亩可用于城市商住开发，政府可从土地拍卖中获得约60亿元收入。我们计划用这笔资金弥补企业搬迁投入，结余部分进一步滚动用于生态环境治理和鼓励企业高质量发展。”胡晓平说。

宋秀岩强调，中央生态环境保护督察并不是给地方“添堵”的，而是促进地方高质量发展。“督察时大家不要怕揭短亮丑，我们是来共同解决问题的。”

据统计，13家异地技改搬迁企业至少需要投入环保资金约5亿元。政府对应用先进工艺和设备的企业给予奖补，2018年以来，共计对搬迁企业技改提升项目给予各类扶持资金2亿多元。还投入2亿元，新建了日处理能力1.8万吨的中国稀金谷洋塘污水处理厂，达到了倒逼环保水平提升的效果。

“我们抓住搬迁整治契机，调整工业结构，优化产业布局，推进产业集聚，发展先进制造业。”赣县区副区长汤荣福说，淘汰或搬迁改造了141家企业，引导搬迁企业通过科技创新、增资扩股、技术改造、上市裂变等方式转型升级、扩能改造，提升核心竞争力。

经专家评审，腾远钴业、全标生物等7家企业在自动化、智能化、科技、节能、环保、生产工艺技术等方面都达到国内领先或先进水平。技改升级企业建成投产后，预计主营业务收入将增加117亿元，税收增加2.09亿元。搬迁整治，还推动赣县区打造稀土和钨新材料、新能源动力电池材料、稀土永磁电机、智能装备制造等4个百亿产业集群；区内高性能稀土永磁材料、动力电池三元正极材料金属钴产能均达到全国产能的1/3，钨铁产量占世界份额的1/3。

赣县区还以企业搬迁整治为核心，推进蓝天、碧水、净土保卫战全面实施，全区生态环境质量持续改善。2020年空气质量优良天数达349天，同比增加40天，“赣县蓝”成为常态。赣县区境内的赣江、平江、桃江、贡江四大流域地表水质达标率100%，城区集中式饮用水水源地水质达标率100%。

在赣县区赣江段，两岸绿树成荫、繁花似锦，在清晨或傍晚，在江边步道健行锻炼的人群络绎不绝，享受着“赣县绿”。赣县区在收获生态环境“高颜值”的同时，更提升了群众的获得感、幸福感。

(责编：赵超、吕骞)