陈 瑜

原标题：“国之重器”凸显央企智造力量

我国自主设计建造的最大直径盾构机模型、低速磁悬浮列车模型、华龙一号核电站机组模型，一汽红旗H9轿车、东风汽车岚图高端电动汽车两辆实车，中交集团VR展台、中国中铁盾构驾驶模拟体验仓……5月10日，中国智造品牌论坛暨中央企业高端装备制造创新成就展在北京举行。围绕“中国智造与高质量发展”主题，22家中央企业展示了央企在高端装备制造领域取得的一系列突破性、标志性重大成果。

2014年5月10日，习近平总书记在中铁工程装备集团考察时，作出了“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的重要指示，为推动我国制造业转型升级、打造中国品牌指明了方向。

国务院国资委副主任翁杰明在论坛上指出，习近平总书记的重要指示，为我国制造业高质量发展指明了前进方向，为中央企业创新发展、推动数字化转型提供了根本遵循。中央企业牢记习近平总书记嘱托，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断增强创新创造意识，努力实现科技自立自强，在高端装备制造领域取得一系列突破性、标志性重大成果，一大批“国之重器”横空出世。

作为国内领先的隧道掘进机制造企业，中铁装备始终牢记习近平总书记“三个转变”重要指示精神，以“智造”带“制造”。论坛现场，翁杰明和中国中铁董事长陈云共同按下启动按钮，以视频连线方式启用中国中铁智能化高端装备产业园——这也是世界上单体最大的智能化盾构装备产业园。产业园项目的启动，将推动我国高端装备研发、智能化制造、绿色循环经济等产业发展，全面提升我国重大地下工程装备、轨道交通装备产业和地下空间开发水平，也必将进一步夯实中国盾构品牌的基础，开启中国盾构品牌新时代。

“中国中铁在智能高铁、智能高速公路、智慧城市、装备制造等方面加快突破一批前沿技术，已累计获得国家科学技术进步奖和发明奖127项、鲁班奖151项。”陈云说。

中国电科、中国一重、国机集团、中国中车集团、中国建材、中交集团等单位负责人，分享了所在单位践行“三个转变”、推动“智能制造”、打造“中国品牌”的举措和成就。

中国电科聚焦提升产业链供应链现代化水平，体系布局、系统推进集成电路制造装备技术突破、产品开发、产业升级和生态构建，全力支撑我国产业链供应链安全。中国一重掌握了具有完全自主知识产权的三代核反应堆压力容器制造技术，屡次刷新石油化工装备制造领域的世界之最。中交集团研发的大型自航绞吸挖泥船、新一代港机及自动化装卸系统、绿色智能搅拌设备等核心装备及配套件，跻身世界前列……

“中央企业要牢牢抓住先进制造业高质量发展这个关键，在服务和融入新发展格局上展现更大作为，在加快推进制造强国、质量强国建设中更好发挥国有经济战略支撑作用。”翁杰明强调，要专注主业实业，进一步推动集约发展、提升发展质量、实现产业协同，做强优势产业集群；要发展智能制造，持续推动传统产业转型升级、大力推进新兴产业发展壮大，促进产业优化结构调整；要提升创新能力，努力打造智能制造攻关重地、原创技术重要策源地、科技人才高地，实现科技自立自强。（科技日报北京5月10日电）

(责编：赵超、吕骞)