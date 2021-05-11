董 蓓

原标题：宠物“盲盒”成“亡盒”涉事企业被处罚

近日，四川成都中通快递成都荷花池网点发现大量活体宠物盲盒快件，百余只宠物猫狗在快递箱中奄奄一息，引发了公众对活体动物寄递的讨论和关注。5月8日，成都市邮政管理局官网发布行政处罚公告，四川佳慧物流有限公司因违规收寄不能确定安全性的物品被处以罚款30000元，成都中竞物流有限公司因未按规定实行统一管理被处以罚款50000元。

盲盒作为一种新兴的消费产品，抓住了消费者寻求刺激和好奇的心理，受到大量年轻人的青睐。“盲盒经济”方兴未艾，放入盲盒的商品甚至从物品扩展到了活体动物。早前，许多网购用户已发现有电商平台上架销售活体宠物盲盒商品，不少商家把盲盒作为噱头，打着“价格九块九的盲盒开出名贵品种猫狗”的幌子来吸引顾客，线上平台下单的活体宠物盲盒被当作一般商品进行寄递。“盲盒开出造型可爱的玩偶确实非常开心，会给我带来惊喜，可是把活的小动物装进盒子里用快递寄送，让人难以接受。”一位盲盒爱好者告诉记者。

宠物猫狗、兔子、仓鼠、乌龟等活体动物是否可以通过快递形式寄送？

记者了解到，2020年3月19日，国家邮政局已向全行业发出通知，要求规范活体动物寄递行为，全面落实禁止寄递和限制寄递的相关制度，严格规范受保护的野生动物以外的活体动物寄递，严禁收寄具有毒害性、攻击性、妨害公共卫生等危险活体动物，切实保障寄递渠道安全、公共卫生安全和人民群众生命健康安全。

对于符合规定的活体动物，目前航空、铁路、公路都有专门提供的运输服务。对于可以寄递的活体动物，企业应当要求寄件人进行安全妥善包装。在运输、分拣、投递环节，要将内件为活体动物的邮件快件进行有效物理隔离，在确保活体动物邮件快件本身安全性的同时，避免其他邮件快件污染、损毁。

宠物活体盲盒通过快递配送，由于缺少检验检疫，在运输过程中，这类盲盒存在传播疫病的可能。为了保证卫生安全，在办理专门托运时，托运人还需提供动物检疫证明。

同时，通知中还特别提到，快递物流企业也要落实安全主体责任，切实履行安全保障统一管理职责，在接收快件时，对协议用户交寄的物品类型进行严格查验，杜绝非法寄递野生动物及其制品、危险活体动物的行为发生。在投递环节，还应告知收件人邮件快件的内件属于活体动物，提醒其注意安全防范。

对于活体动物的寄递，邮政管理部门早有明确的规定，却仍出现了快递点违规揽收活体动物派件的现象，加强对快递企业行业监管势在必行。“要对贩卖快递盲盒等进行清理整顿，加强‘互联网+监管’建设，为消费者营造安全平稳畅通的寄递环境，依法维护消费者合法权益。”国家邮政局新闻发言人、办公室副主任侯延波说。

（本报记者 董 蓓）

(责编：赵超、吕骞)