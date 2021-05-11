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顶格处罚是否戳到校外培训“七寸”

佘 颖
2021年05月11日08:10 | 来源：经济日报
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原标题：顶格处罚是否戳到校外培训“七寸”

　　5月10日，市场监管总局公布对作业帮和猿辅导两家校外培训机构的处罚结果。250万元的顶格处罚，一方面彰显了监管部门聚焦民生领域加大执法力度的坚定态度；另一方面也是因为这两家企业在同行被罚后仍不整改。

　　受教育改革不到位、教育资源不均衡等影响，补课、“鸡娃”已成为社会关注的焦点话题。对此，校外培训机构起到了推波助澜的作用。让有娃父母感同身受、没娃夫妻心有余悸的热播剧《小舍得》就有作业帮的赞助。收了家长的钱去扩招、融资，有了钱又赞助剧集戳家长的心窝子，进而收割焦虑的家长，算盘打得可真响。

　　近期，监管部门密集出拳，对学而思、跟谁学、新东方、作业帮、猿辅导等校外培训机构的处罚出台后，网民们纷纷点赞。但必须要说，处罚还没有从根源上解决家长的焦虑，没有打到校外培训机构的“七寸”。

　　谁会仅仅因为辅导机构打八折而给孩子报培训班？恐怕没有。家长们最头疼的其实还不是价格乱象和虚假宣传，相反，哪怕明知某些培训机构违反政策红线提前收费、销售超大课时包，家长们还是把动辄上万元的资金交给培训机构，为什么？还不是因为培训机构超前超纲教学造成的剧场效应，让家长身不由已被裹挟到“鸡娃”大军中。家长会想，别的孩子都提前学，我的孩子不提前学怎能跟得上？老师会想，校外培训机构已经教了，那我就不用教了。一步步恶性循环，导致零起点教学、按教学进度教学成为空话。

　　教育部门多次强调严禁超前超纲培训，但始终没有得到落实。看看培训机构的授课内容，一二年级孩子所学的内容已经能考倒他们的父母。有些校外培训机构还与义务教育阶段的学校有千丝万缕联系。

　　对于家长反映最强烈的超前超纲教学问题，市场监管部门没有执法权。所以，市场监管部门依据价格法和反不正当竞争法，严惩校外培训机构的违法违规行为只是开了个头。下一步，教育部门应联合市场监管部门开展专项整治，重点清查培训机构的课程内容问题，让教学内容回到尊重规律的正轨，让培训机构回到帮助学生成长、丰富学生生活的初心，而不是变成资本逐利的机器。

(责编：赵超、吕骞)

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