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警惕披着“金融外衣”伪创新

陆 敏
2021年05月11日08:11 | 来源：经济日报
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原标题：警惕披着“金融外衣”伪创新

　　一家从事软件研发的科技公司，面对竞争压力和资金困难时，想到的居然是利用区块链数字货币开设网络赌场牟取暴利。近期，江苏盐城破获一起全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，查扣涉案虚拟币130余万个，金额达2600余万元。在这起案件中，犯罪嫌疑人利用区块链技术，牟取暴利，虽然涉案金额不算高，但应引起监管机构和有关部门高度警惕。

　　一直以来，我国金融监管以机构监管为主，缺乏功能监管的具体实施办法和必要手段。与此同时，金融科技迅猛发展，在新一轮技术发展浪潮下，一些科技公司涉足金融领域，打起了业务“擦边球”，还有一些公司打着金融创新的旗号，“无照驾驶”开展金融业务，做着侵害消费者权益的“伪创新”和“乱创新”，导致跨行业、跨市场的交叉性金融风险日益突出。近年来查处的非法集资大案要案，不少是披着“金融创新”的外衣。

　　金融科技领域诸多乱象凸显出金融监管的短板，以机构监管条块划分的监管工作存在部分“真空”和“重叠”的情况影响了正常的金融市场秩序。

　　近期，由银保监会召集相关部门召开的处置非法集资部际联席会议再次强调了“金融特许经营”原则。会议提出，金融是公共性和外部性很强的行业，对经济和社会安全稳定影响极大，必须恪守持牌经营和审慎监管的基本原则，严禁“无照驾驶”。监管机构对任何违法违规开展实质属于金融的经营活动，都要理直气壮地采取措施，集聚强光照射“灰色地带”，有效铲除风险滋生的土壤。

　　“金融特许经营”原则，换句话说，就是未经批准，不得从事相关金融业务。而要对有关企业形成约束，监管部门在坚持机构监管的基础上，必须更加注重功能监管与机构监管的有机结合，才能让监管要求落到实处。

　　尽快提升功能监管能力，联合相关部门，增强监管手段，充分运用新的监管科技，通过织密监管矩阵，拓宽监管视野，延伸监管链条，穿透识别一些科技公司“伪创新”和“乱创新”的“金融外衣”。无论公司名称叫什么，只要涉及金融业务，都必须遵循金融部门的监管要求。除此之外，相关的法律法规也要尽快完善，如此，监管才能更加“理直气壮”。

(责编：赵超、吕骞)

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