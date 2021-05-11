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首届消博会未落幕 第二届意向展商已签约

任明超 赵丽梅
2021年05月11日08:14 | 来源：中国青年报
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原标题：首届消博会未落幕 第二届意向展商已签约

　　5月10日是首届中国国际消费品博览会的最后一天，也是社会公众开放日，5万张线上门票早已销售一空，观众们凭票入场,在部分零售展品现场进行购买。中青报·中青网记者 李隽辉/摄

　　5月10日上午，首届中国国际消费品博览会举行了一场持续约45分钟的特殊签约：第二届中国国际消费品博览会意向展商集中签约仪式。

　　时尚生活、旅居生活、服务消费、珠宝钻石、食品保健品五大版块的展商与海南国际经济发展局现场签约。这些看重第二届中国国际消费品博览会的展商来自美国、意大利、德国、澳大利亚、日本、新加坡、英国等国家和地区，它们也是首届消博会上的参展明星。

　　来自意大利的ETRO品牌代表说，首届消博会在全球新冠肺炎疫情肆虐的大背景下顺利举行，规模空前，人气爆棚，向全世界展示了中国在各方面的成就，更给国外品牌深耕中国市场带来前所未有的信心，公司因此决定会继续在来年的消博会参展且会带来更多更好的产品，最大可能满足中国消费者的需求。

　　据悉，第二届中国国际消费品博览会的预约参展通道已开放，面向参展商和专业观众，面向媒体和公众的报名通道也将及时开放。　　

(责编：赵超、吕骞)

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