赵丽梅 张均斌

原标题：世界看到国货新力量

国货正追着中国消费升级的大趋势，向着“世界精品”迎头赶上，不仅成为国内消费者眼中的热销产品，也让世界看到了国货新力量。

这几天，“国货潮”涌进了首届消博会。在海南国际会展中心，两万平方米的国内展区内汇聚了来自全国各地的超过1200个品牌，他们带来了“中国精品”甚至是“世界精品”。

在海南馆，一件黎锦旗袍标价近3万元，一套黄花梨木雕刻的工艺品价值2000多万元，一艘超级游艇售价为1.7亿-1.8亿元……这些展品都是“中国制造”，它们被很多人询问，其中不乏一些外国采购商，有些已经达成合作意向。据统计，5月7-9日，海南馆的意向成交金额为1.031亿元，合同成交金额为15.355亿元。

“2600万元，已经卖出去了。”在消博会现场，面对人们的询价，海南大伟雕艺有限公司创始人吴孔德每天要回答上百次：作为“镇馆之宝”的黄花梨中堂家具已售出。消费者对黄花梨的热情让他感受到——当下国货老物件正在焕发新活力。

“中国制造”在不断迭代，老百姓的消费观念也在不断升级，从“买贵”变成了“买精”。

吴孔德观察到，当下，老百姓并不是一味地追逐国际大牌，而是更关注商品本身的质量，“有美感和品质，适合自己的东西才是真正的奢侈品。”

对此，海南吉虹云裳文化传媒有限公司创始人吴虹深有同感。在消博会现场，一件黎锦旗袍售价近3万元，前来询问的人仍然络绎不绝。

作为黎锦旗袍的创始人，吴虹将海南特有的非遗文化——黎锦技艺融入中国传统的旗袍中。她说，黎锦技艺正在重新焕发魅力，消博会也把这项传统文化展现给了世界。

与此同时，国货出海也是一个大趋势。吴孔德表示，早前，就有很多黄花梨木的小物件销往东南亚、北美等地区。疫情前，海外订单占到公司总销售额的两到三成。

作为海南馆展品之一的“锦龙超级游艇”也远销欧洲。这个今年刚落户海南海洋装备产业先行区的游艇制造企业，也是全球唯一一家具备超级游艇批量生产能力的企业，其生产的锦龙110尺双体帆船是亚洲最大的全铝双体帆船。

锦龙超级游艇有限公司市场部工作人员孟祥宝表示，一方面，这背后是“中国制造”的实力；另一方面，企业也对中国和世界市场充满信心。

河南老字号“怀山堂”的招商总监朱有志喜欢见到外国面孔，这几天，每当有外国人在他面前驻足时，他总会详细地给来人讲解一些“怀山药”的知识。即使说到口干舌燥，仍兴致不减，“这是我们打开国际市场的机会”。

欧莱雅集团北亚总裁兼中国首席执行官费博瑞认为，中国有着非常好的本土品牌，近几年很多年轻品牌在数字化方面也做得不错。在他看来，中国品牌的崛起，带来的不是品牌之间的竞争，而是大家共同努力扩大市场，为消费者带来高质量的产品、服务和体验。

当前，各国品牌都在抢占制造特别是智能制造的高地，国货品牌正在迎头赶上。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在消博会期间表示，“未来中国消费的核心不是价格的竞争，而是服务质量和水平的竞争。”

“创新其实就是一种升级。”吴孔德表示，从前，黄花梨工艺品更多的是选择雕刻一些历史题材。如今，不能再简单地去“复印”，而是要融入现代元素进行创新升级，并真正走近百姓生活，这样市场才会做得更大。

在服装行业激烈竞争的当下，吴虹表示，国货的竞争力在于独特的制作工艺、独特的文化以及独特的民族记忆。

“我要做非遗服饰中的香奈儿。”吴虹说，“很多人跟我说海南没有自己的奢侈品，作为海南人，我就很不服气，我们这一代人把东西创新出来，让下一代人传承下去，这是一个很艰难的历程，但是做好以后可以造福一代人。”

(责编：赵超、吕骞)