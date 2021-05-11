周琳、董雪

原标题：世上没有速效救“芯”丸

近日，台积电要在南京扩产一事，成为业界热点。不少人着急地在社交平台“奔走呼告”，称之为“包藏祸心”“低价倾销”“精准打击”，一时舆论喧哗。

当今世界，正处于百年未有之大变局中，面对美国掀起的贸易争端，汽车、手机等现代工业一次次遭遇“缺芯”之痛，中国芯成了科技自立自强、摆脱“卡脖子”之手的关键战场。

但是， 世上没有速效救“芯”丸。只强调内循环的片面想法、追求大干快上的短视行为、动辄比肩领跑的夸大主义，都不利于芯片行业长期发展。

作为制造业皇冠上的明珠，芯片代表了目前人类制造最精密的工艺，更是高度依赖全球化、全人类智慧协作的结晶。在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。

越是面对复杂的国际局势，中国芯越是要和国际产业链水乳交融，你中有我、我中有你，这也不是谁想“摆脱”就摆脱得了的。中国产业始终加强与相关国家和地区的合作，鼓励内外资企业加大投资力度，推动提升芯片全产业链的供给能力。

同时，只有创新才能自强、才能争先，在自主创新的道路上，中国芯片也要坚定不移、再接再厉、更上层楼。行业发展有其客观规律，从设计到流片，都需要时间来磨砺内功。

近年来，芯片产业风口渐盛，但有些问题也必须正视：一是动辄宣扬“两年取代”“三年比肩”式的口号，二是不少重大芯片类制造项目“烂尾”“停工”，“浮躁风”正在侵袭这一战略行业。自媒体上，各类“震惊体”“吓尿体”横行，不仅对行业毫无促进作用，反而极易导致“迷之自信”，丢失了稳扎稳打的初心。

关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，但也锁不来、催不来、夸不来。理解全民关“芯”，更要各司其职，全心全情做好创新投入。

产业界人士需真正潜下心来，抱着“十年磨一剑”的决心和定力，坚持全球合作和开放创新，在国际“芯”版图中找准自己的位置；舆论也不应火上浇油、推波助澜，而是理性看待差距、营造客观氛围、避免挑动情绪。

(责编：赵超、吕骞)