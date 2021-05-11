周蕊

原标题：上海消保委约谈美团、拼多多

针对近期互联网平台类消费争议集中的态势，上海市消保委10日约谈美团、拼多多等平台指出，平台在经营过程中应摒弃唯流量思维，要真正落实主体责任，同时，不能依仗市场优势地位增加商户和消费者的不合理负担。

上海市消保委指出，美团存在订送餐配送不履约、页面误导消费者等问题，拼多多存在商品质量、虚假发货、售后服务、砍价拉新等问题。

消保委指出，美团应完善页面描述和服务规则，特别是涉及消费者权益的重要内容，要以显著方式向消费者加以提示，对社区团购等新业务当中遇到的涉及消费者合法权益的新问题要及时研究解决对策，形成社区团购消费者权益保护规范。

消保委同时要求，拼多多应强化对商户的资质审核，对商家的虚假发货等行为绝不姑息、严肃处置，切实履行好平台在消费者权益保护方面的责任，对于消费者的投诉，要做到应收尽收和及时妥善处理，并纠正其在拉新活动中存在的虚假、诱导等行为。

两家企业表示，将根据上海市消保委的要求，对其相关的业务进行自查与整肃，并将于近日向消保委递交整改报告。接下来，上海市消保委还将对存在相关问题的其他平台进行约谈。

(责编：赵超、吕骞)