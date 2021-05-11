何宗渝、周蕊、王贤、黄伟、高敬、郭敬丹

原标题：稳！长江经济带首季经济关键字

长江，自唐古拉山倾泻而下，一路向东、奔流入海，串联11个省市组成长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”发展格局。今年一季度，这11个省市以全国21.5%的面积、42.9%的人口，创造了全国46.5%的经济总量，经济总量占全国比重较2019年一季度、2020年一季度分别提高0.8和1个百分点；长江干流水质继续保持为优，谱写着生态优先、绿色发展新篇章。

最长的江河水质：稳优——

在湖北宜昌猇亭区长江沿岸，放眼望去，一江碧水绿两岸，近旁约1公里长的沿江景观带，已融入兴发集团新材料产业园。作为一家精细磷化工企业，兴发集团园区内看不到罐塔、管道等化工企业“标配”，取而代之的是绿树成荫、鸟语花香。

兴发集团总经理助理陈晓清说，近3年来兴发集团拆除临江生产装置32套、关停资产13.58亿元，并先后投资51.5亿元开发微电子和有机硅新材料，产业结构正逐步迈向绿色化、精细化、高端化。“以前我们的化工产品按吨卖，现在是论斤卖，不久后或许就能论克卖。”

共抓大保护，不搞大开发。2014年9月发布《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》，2016年9月发布《长江经济带发展规划纲要》，今年1月1日起长江流域实行“十年禁渔”，今年3月1日起长江保护法正式实施……一系列举措为中华民族的母亲河构建起长效保护机制。

根据生态环境部提供的数据，“十三五”期间长江干流水质均为优，2020年长江干流水质首次全线达到Ⅱ类，优良断面比例为100%；今年一季度，长江干流水质继续保持为优。

最大的产业走廊：稳固——

长安汽车发布的财报显示，今年一季报公司实现整车销量64.1万辆、营收320.27亿元、扣非净利润7.2亿元，同比分别增长111.6%、176.96%、140.2%，成为自主品牌销量冠军。

“这其中有去年因疫情带来的基数较低因素，但更重要的是我们推出的多款智能网联车型受到市场青睐，产业转型升级、高质量发展蹄疾步稳。”长安汽车董事长朱华荣说。

经济发展质效如何，关键看工业。作为我国规模最大的产业走廊，长江经济带汇集了我国汽车、电子、装备、石化等现代产业的大部分精华。

从上游到下游，长安汽车、东风汽车、奇瑞汽车、蔚来汽车、上海汽车、特斯拉……长江经济带成为中国汽车最重要产业基地，其规模大、增速快，并正朝着以新能源、智能网联为先导特征的集聚化方向转型；从成渝合作共建西部科学城，到武汉打造“世界光谷”，再到上海全力建设张江科学城，集成电路、液晶显示、人工智能、生物医药等高科技产业方兴未艾。

最可观的开放市场：稳增——

“中国的开放让我们非常有信心，我们对中国市场的前景非常看好。”以色列科技企业沃特金中国区首席代表伊万说，沃特金在华投资的信心更强了，今年还将积极参展第四届进博会。在第二届进博会“桥梁”效应下，沃特金将中国区总部落在了陆家嘴。

数据显示，截至今年一季度末，已有30余个进博会重要项目落户陆家嘴。同时，作为上海最大的中央商务区，陆家嘴已聚集跨国公司地区总部126家。

不仅仅是上海，长江经济带整体对外开放水平在持续提升。目前国家已经批准的21个自由贸易试验区中，有9个分布在长江经济带。今年一季度长江经济带11省市中，有7个省市的进出口总额增速超过全国平均水平，其中湖北、重庆、贵州、云南4省市增速分别达到88.1%、60.4%、85.7%和59.7%。

居于长江经济带“龙头”的上海，引领着开放新风。今年2月国务院批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》，提出到2035年全面建成虹桥国际开放枢纽。虹桥国际开放枢纽是继经济特区、沿海开放城市、国家级新区、自贸试验区之后的一种全新开放形态。（记者何宗渝、周蕊、王贤、黄伟、高敬、郭敬丹） 新华社北京5月10日电

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