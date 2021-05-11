安蓓

原标题：四部门：今年降成本将持续合理降低税费负担

记者10日了解到，2021年，继续为市场主体纾困，我国将持续合理降低税费负担，进一步优化减税政策，规范降低重点领域涉企收费，落实落细减税降费红利。

根据国家发展改革委等四部门印发的《关于做好2021年降成本重点工作的通知》，坚持统筹兼顾与突出重点相结合，坚持阶段性政策与制度性安排相结合，坚持巩固成果与提质扩面相结合，坚持降低显性成本与降低隐性成本相结合，保持必要的纾困支持力度，推动政策红利直达市场主体，增强发展信心。降低实体经济企业成本工作部际联席会议将重点组织落实好8个方面19项任务。

通知强调，深化金融让利有效支持实体经济，营造适宜的货币金融环境，引导金融资源精准滴灌，优化企业金融服务。着力降低制度性交易成本，纵深推进“放管服”改革，维护公平竞争市场环境。合理降低企业人工成本，延续部分阶段性降低企业用工成本政策，加强职业技能培训提升劳动者素质。降低企业用能用地成本，包括降低企业用电成本，降低企业用地成本，降低房屋租金成本。

通知明确，推进物流降本增效，取消或降低部分公路民航港口收费，持续降低铁路货运成本，完善交通物流基础设施，优化运输结构。提高企业资金周转效率，依法保障中小企业款项及时支付。激励企业内部挖潜。

(责编：赵超、吕骞)