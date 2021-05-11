人民网毕节5月11日电 （申佳平）化屋村位于贵州乌江源百里画廊大峡谷，这里水域宽广，风景如画。但因为海拔较高，地处偏远，网络信号一直不够理想。近几年，随着电信普遍服务项目实施，村里的生活正在发生翻天覆地的变化。

苗族女孩文丽是化屋村“苗绣扶贫车间”负责人，每天使用手机直播的她谈起这几年网络信号的变化，显得十分兴奋。

“以前信号不好，我们都需要跑到山上把手机举高高，才能有一点点的信号。”文丽说，现在用上了4G网络，自己的苗绣慢直播基本不会卡顿，信号好了，客户也多了。去年，苗绣扶贫车间产值100多万元，员工也从个位数增加到了将近40人。

作为曾经的深度贫困村，如今化屋村全面打造“信息基础设施”“智慧生态”“数智经济”等智慧乡村品牌建设。目前，毕节市30户以上自然村4G网络覆盖率达96%。其中化屋村实现4G网络全覆盖，100%全光网覆盖。

望向乌江源百里画廊，这个“悬崖下的村落”更显秀丽。越来越多的游客来到这里，体验数字时代的新苗寨。

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