石飞月 金朝力

原标题：产业规模将超3万亿 超高清视频应用拨云见日

超高清视频产业起飞在即。5月10日，在2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会上，记者获悉，2022年中国超高清视频产业市场规模将超过3万亿元，未来，中国8K电视市场渗透率有望从目前的不到0.5%升至2025年的7%。

来自核心元器件、内容制播、网络传输、终端呈现、服务以及应用等产业链上下游企业及产学研用各领域的权威机构参加了此次大会，北京商报记者在现场看到，中国移动、中国联通、中国电信、华为、TCL、京东方、英特尔、索尼等企业都展示和介绍了各自在超高清领域的最新成果。

对于目前超高清产业的发展情况，中国联通总经理陈忠岳介绍，在“网”方面，该公司正在全力部署大带宽、低时延、高可靠的精品网络，充分发挥5G/光宽/WiFi等多个千兆网络资源。“千兆是什么概念？用高清视频的话来说，8K必须在300兆以上，有效的是在500兆以上，比较好的是在千兆水平上实现流畅的极致体验，所以我们说千兆是针对超高清这个业态的。”

视觉感官的技术进化，始于黑白，然后经历了标清，现在正在普及高清，又在迈向超高清。超高清视频在分辨率、宽色域、高动态范围、三维声等多维度同步提升，成为当前宅经济下消费升级的大势所趋。

数据显示，在市场需求带动下，电视行业正逐步迈入超高清4K/8K时代，4K电视市场渗透率不断提高，国内市场渗透率超70%；8K电视成为电视机厂商的标配产品。未来，中国8K电视市场渗透率有望从目前的不到0.5%升至2025年的7%。

与此同时，随着近两年国家和地方关于支持超高清产业发展的政策陆续发布，中国将迎来超高清视频产业成果转换的战略机遇期。据机构预测，2022年中国超高清视频产业市场规模将超过3万亿元。以超高清显示面板为例，2020年，中国大陆面板厂TV面板出货量已占全球市场的55%，这个比例还在继续提高。从产品技术来看，中国半导体显示企业在超高清、柔性屏、折叠屏和新型显示技术和材料等领域，正在从追赶到超越。

“可以预见，未来三到五年，我国超高清产业从高清面板、拍摄机器、视频制作等上游设备生产到机顶盒、光纤、5G基站等传输系统建设，再到下游的内容制作，整个产业链将加速形成成熟的生态。” TCL科技董事长李东生说。

夏普相关负责人则对北京商报记者表示，8K产业链目前已基本打通，行业应用正趋于成熟。

不过，在产业观察家丁少将看来，虽然我国超高清视频产业整体走在了世界前列，仍然存在很多需要完善的地方。比如，超高清视频产业链涉及“采、编、播、传、显”等诸多环节，需要各方协同，共同打造产业生态，但目前来看，终端先行、其他环节相对滞后的现象依然存在，除了家庭应用场景之外，工业制造、医疗、教育等行业应用场景也需要加速应用落地。

李东生则将整体产业发展仍面临的挑战归结为四个方面：5G+8K的应用场景严重缺乏；核心器件关键设备的生产研发有待加强；行业标准体系尚不完善；商业盈利模式尚不成熟。

针对这些挑战，他建议，我国应该加强高清应用场景的研究和应用，建立以龙头终端企业为主体的创新联合体，以新一代显示技术5G技术、人工智能技术为抓手，研发应用更实、适合8K及以上分辨率的裸眼3D、光场显示及全新技术，并将其与柔性显示技术进行联合。

与此同时，加速推动关键技术及元器件的开发，聚焦超高清视频产业链的短板和薄弱环节，加速高性能存储芯片、超高清图像传感器等关键核心器件的技术突破；进一步拓展AVS3超高清视频标准应用的广度和深度。

“此外，推动超高清视频商业模式创新。推进超高清视频技术向教育、电竞、安防、医疗、交通、智慧城市、智能制造等行业加速融合，鼓励支持电视台等单位开展超高清视频内容生产，促进超高清内容落地，激发消费升级的新需求。”李东生说。

(责编：赵超、吕骞)