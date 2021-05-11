徐慧

原标题：合同成交额15亿元 消博会首秀告捷

5月10日，首届中国国际消费品博览会在海南省海口市落下帷幕。在当天下午召开的媒体通气会上，海南国际经济发展局局长韩圣健表示，首届消博会主要取得了三方面的成果：展示全球消费精品，共享中国市场新机遇；提振全球消费市场，助力世界经济复苏和增长；展现海南自贸港新形象，助推国际旅游消费中心建设。

据介绍，首届消博会共吸引1505家企业、2628个消费精品品牌参展，来自70个国家和地区（含中国）。展会期间，共举办新品发布、采购对接、行业推介等形式多样的配套活动130余场，包括主题论坛全球消费创新暨免税与旅游零售大会、93场新品首发首秀活动、12场采购对接活动以及23场市场化配套活动。其中，国际品牌举办83场新品发布会，国内各省市自治区举办10场地方精品推介会，共发布新品超过550个。各类采购商和专业观众数量超过3万人，进场观众超过24万人次。

展会期间，参展企业接待了大量的国内外各类采购商和专业观众，达成了一系列的合作意向，进一步促进了国内内需、外需进口协调发展，促进内外贸一体化。其中，爱丁顿洋酒签署1亿元人民币年度意向订单；汉斯游艇售出两艘游艇，售价分别为500多万元和700多万元；5月7日-9日3天，海南馆共接待约2万人次，意向成交金额1.031亿元，合同成交金额15.355亿元人民币。海南馆的黄花梨家具以2000多万元的价格售出。

首届消博会期间设立的精品直播间，观看人数达1600多万，总引导成交额6800万元，总引导成交件数超过96万件。京东、考拉、洋葱、全球精品（海口）免税城等大型跨境电商平台纷纷在消博会现场举办专场活动，连接全球知名品牌。据初步统计，超过80%参展企业明确表示参加第二届消博会意向。

本届消博会上，国内外知名研究机构和智库发布了一系列的研究报告和重要倡议，推动消博会成为全球消费趋势重要发布平台。例如，毕马威联合穆迪戴维特报告共同发布《全球旅游零售白皮书》；中国（海南）改革发展研究院发布《中国消费——构建双循环新发展格局》；中国国际贸易学会、中国国际贸易中心发布《2021年中国旅居康养产业发展白皮书》；可持续发展经济导刊与戴尔科技、雀巢等品牌共同发布《全球可持续消费倡议》等。

作为中国首个以消费精品为主题的国家级展会，消博会已与广交会、服贸会和进博会一道，成为中国主动与世界分享发展机遇的国家级“会展矩阵”，成为中国对外开放的重要公共服务平台，成为更好造福世界各国人民的实际行动和生动范例。

(责编：赵超、吕骞)