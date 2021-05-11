岳品瑜 刘四红

原标题：“朋友圈”扩容 数字人民币试点升级

数字人民币试点内容和范围进一步升级。5月10日，北京商报记者获悉，支付宝已对部分用户新增数字人民币模块，用户按页面提示后即可开通网商银行数字人民币钱包。不过，目前该功能仍处于内测阶段，没有推送到的用户暂时还没法体验。在功能方面，用户可选择匿名使用和实名使用不同方式；另在业务场景上，包括转入、转出、转账和消费等。

北京商报记者注意到，目前，在更新后的数字人民币App中，可添加的钱包运营机构也进一步扩容，除了工、农、中、建、交、邮六大国有银行外，作为民营银行的“网商银行”也已呈现可用状态，微众银行也显示“即将开通”。

不过，并非所有数字人民币App用户都能使用网商银行钱包功能。北京商报记者亲测发现，通过数字人民币App选择“网商银行”作为运营商后，暂时还无法直接开通，屏幕提示“暂时仅支持将已开通的网商银行钱包添加到数字人民币，您输入的手机号码未查询到关联的网商银行钱包”。

据知情人士透露，基于上海“五五购物节”，有不少网商银行的上海客户成为数字人民币试点的内测用户，并在一些场景进行了应用，例如盒马鲜生、大润发、天猫超市、哈啰单车等多个场景。此外，六大国有银行数字人民币钱包中也均增加了饿了么、盒马鲜生、天猫超市三个子钱包。

据悉，网商银行数字人民币钱包可匿名使用和实名使用。匿名使用仅支持转账、消费功能，实名使用还包括转入、转出功能。

除此之外，北京商报记者从前述知情人士处了解到，支付宝用户开通数字人民币模块后，在使用支付宝收付款时，就可选择数字人民币付款。不过，数字人民币模块的转账功能目前仅支持以支付宝账号开通的实名钱包。

针对支付宝后续何时正式向所有用户推出数字人民币功能，北京商报记者向蚂蚁集团方面采访，但未收到后者官方回应。

在业内看来，数字人民币“链接”支付宝，意味着数字人民币钱包已经与互联网支付平台打通主流支付接口，这也对后续的数字人民币试点推广意义重大。

金融科技专家苏筱芮说道，网商银行接入数字人民币，标志着其作为民营银行的运营能力获得官方认可，也表明数字人民币的使用渠道再次获得拓展，既能够丰富数字人民币的落地场景以获取更广泛的用户群体，也能够为后续数字人民币的试点推广形成助力。

同样，“数字人民币接入支付宝”的消息也迅速引起了大众的关注。5月10日，该话题登上微博热搜，类似“用数字人民币更加安全可靠”“数字人民币不要手续费挺好”“数字人民币能节省印纸币的树木资源”等评论也是五花八门。

与此同时，市场也有不少讨论，如数字人民币推出后，是否将改变现有支付市场竞争格局？

光大银行金融市场部分析师周茂华指出，“从本质上看，数字人民币是人民币的数字形式，而支付宝作为国内最大第三方支付平台，是重要金融基础设施，数字人民币钱包与支付宝平台对接，就是人民币现金（M0）与支付基础设施的结合，二者并非替代关系”。

周茂华进一步指出，支付宝平台用户超过10亿，平台上商家众多，涵盖众多的应用场景，启动数字人民币开通支付宝接口试点，实则有助于加快数字人民币推广。

从整个数字人民币试点情况来看，目前，数字人民币试点地区多点开花，推广步伐明显加快。在试点范围上，已形成深圳、苏州、雄安、成都、北京、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连“10+1”格局；试点场景丰富，已覆盖文化旅游、民生服务、大学校园、商业连锁、公共缴费、交通客运、示范街区、三农等特色化场景；试点活动多样，既包括消费红包抽签活动，也增加了支付满减优惠，并采取多地联动方式，促进跨区消费互通。

不过具体何时推出，监管方也曾多次表示暂无时间表。对于后续数字人民币走向，周茂华指出，未来数字人民币试点的广度和深度将继续增强，接下来不排除加大跨区域、跨境试点。

他认为，后续在应用场景试点上，或可以逐步拓展至理财投资等金融交易方面；整体上，数字人民币在广泛应用前，需要完善技术和相关基础设施，确保系统安全高效运行等，为消费者提供最便利、安全的使用体验。

苏筱芮则称，此前，官方曾表示数字人民币将接纳更多的私营企业作为其生态成员，但必须遵守并满足监管要求，预计后续数字人民币在不断拓展试点范围的同时，也会引入民营力量的参与，共同为数字人民币的普及保驾护航。

(责编：赵超、吕骞)