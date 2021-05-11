原标题：浙江激发商标运营潜能：2020年浙企商标质押融资超200亿元

浙江省地理标志证明商标情况。浙江省市场监管局供图

10日，记者从浙江省市场监管局发布的《浙江省商标品牌发展报告(2020年)》(以下简称《报告》)获悉，近年来，浙江省深入实施商标品牌战略，有效提高企业商标品牌创造运用能力，浙江企业商标价值新潜能不断被激发，实现“知产”变“资产”，地理标志商标成为“真金白银”。

商标质押融资超200亿元

商标专用权质押融资不仅可以帮助中小企业缓解融资难题、提升商标品牌意识，也有利于助推商标有效运用、推进品牌经济高质量发展。

《报告》显示，截至2020年底，浙江省商标质押金额达200.54亿元(人民币，下同)，同比增长120.92%，融资额位居中国第一，占中国融资总额近三分之一。商标质押登记903件，同比增长54.89%，商标质押登记数连续五年位居中国第一。

从数据来看，与前几年相比，浙江企业单笔商标专用权质押融资金额总体呈现增长趋势。2020年，浙江省单笔商标专用权质押融资金额在500万元以上商标质押件数为401件，占总件数的44.16%，同比增长10.72%；其中5000万元以上的占总件数的9.69%，同比增长4.55%。

作为中国率先启动商标专用权质押融资改革试点城市，浙江省台州市商标权质押登记数(536件)和质押额(50.53亿元)均居浙江省第一；浙江省宁波市商标质押额高达37.41亿元，平均每笔达到1.21亿元。

为提升企业商标质押融资便利度，2020年，浙江全省布局知识产权质押登记服务窗口，面向企业提供知识产权质押登记服务，12个知识产权质押登记服务窗口全部实现专利权、商标权质押登记“一窗受理”。

此外，浙江率先开辟商标权质押绿色通道，推动实现商标专用权质押登记“零见面”办理，鼓励和引导金融机构下沉服务，提高商标权质押服务中小微企业的覆盖面和精准性，为企业提供更加高效便捷的知识产权服务。

浙江省商标权质押登记情况。浙江省市场监管局供图

经济效益平均提升15%以上

浙江安吉的“白茶仙子”、浙江椒江的“大陈黄鱼”，浙江桐乡的“桐乡槜李”……浙江各地正打造有区域农业特色的地理标志，这些地理标志的商标申请、保护和运用也正成为浙江乡村振兴的重要抓手。

丽水市地处浙江省西南部，有着得天独厚的自然条件。在这里，地理标志成了强企富农的“利器”，有效推动了一批涉农企业做大做强。

如丽水市缙云县通过打造“缙云烧饼”品牌，在中国20多个省市区开出示范店，并成功走出国门，进驻澳大利亚、西班牙、加拿大等10多个国家，平均年产值达到15亿元；丽水的“庆元香菇”商标品牌价值突破49亿元，名列中国食用菌类品牌首位；丽水市松阳县的“松阳银猴”“松阳香茶”带动了松阳县40%以上人口从事茶产业，50%农民收入来自茶产业，60%农业产值来源于茶产业。

2020年，浙江省“地理标志商标助力强企富农三年行动计划”成功收官。“丽水山耕”“苍农一品”分列地市级、县市级中国区域农业形象品牌类冠军。

《报告》显示，2020年浙江省累计注册地理标志商标达到260件，同比增长8.33%，累计授权许可市场主体使用地理标志2173家，市场主体经济效益平均提升15%以上。

为强化基层商标品牌服务和知识产权保护，浙江省市场监管系统在浙江全省共建立了204家品牌指导服务站，带动知识产权公共服务从单点到链条、从被动到主动、从线下到线上的“三大转变”。

截至目前，这些品牌指导服务站共辐射市场主体达157万户，受理知识产权业务咨询9.25万次，走访企业3.17万家，现场解决问题3856个，指导企业开展维权2957次，协调组织打假1347次。(记者 胡亦心)

(责编：赵竹青、吕骞)