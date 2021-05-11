确保春播面积和各项措施落到实处！农业农村部派4个工作组进驻4省份开展调研指导
2021年05月11日08:45 | 来源：人民网
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在黑龙江省哈尔滨市双城区，黑龙江省铧镒农机专业合作社联社的拖拉机在播种玉米。新华社记者 王松 摄
人民网北京5月11日电 （记者李楠桦）据农业农村部消息，目前，东北地区春播进入高峰期。为强化指导服务，切实抓好春播面积落实，高标准高质量完成春播任务，农业农村部于5月10日派出4个工作组，分赴黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁开展调研指导，确保春播面积和各项措施落到实处。
据了解，工作组将实地查看土壤墒情和春播进展情况，推动各项措施落到实处。
一是加强宣传引导，落实春播面积。调研中央各项强农惠农政策落实情况，了解各地稳定粮食生产采取的政策措施。督促各地围绕“稳大豆、扩玉米”，加强政策支持和宣传引导，调动农民种粮积极性，确保完成玉米扩种任务。
二是开展分类指导，提高播种质量。分地区、分作物搞好技术指导服务，落实保护性耕作、抗旱“坐水种”等关键措施，提高播种质量，确保一播全苗。了解各地春播存在的困难和问题，协助当地提出有针对性的对策建议。
三是抓好防灾减灾，保障生产安全。指导东北地区密切关注天气变化，及时发布预警信息，分区分类制定发布灾害防范预案和技术指导意见，落实抗灾保春播关键措施。
(责编：李楠桦、章斐然)
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