原标题：第七次全国人口普查主要数据今将公布 有哪些看点？

备受关注的中国第七次全国人口普查结果11日将正式发布。

国务院新闻办公室定于2021年5月11日上午10时举行新闻发布会，请国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室主任、国家统计局副局长李晓超，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局总统计师曾玉平，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局人口和就业统计司司长张毅介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。

来自国新办网站。

第七次全国人口普查主要数据结果可谓是“千呼万唤始出来”。

此前，国家统计局新闻发言人刘爱华3月15日在国新办发布会上透露，初步打算在4月上旬召开发布会，向大家公布这次普查的结果。在发布会上会公布第七次全国人口普查的主要结果，包括分年龄结构、性别结构、受教育程度等方方面面的数据。

不过，4月份上旬并未召开上述发布会。刘爱华4月16日在一季度国民经济运行情况发布会上解释称，为了给大家提供更多的资料，第七次全国人口普查准备在第六次全国人口普查发布信息的基础上，增加发布更多更细的信息，同时大幅增加普查公报数量。为此，此次普查发布前的准备工作也相应有所增加。下一步会加快工作进度，力争早日向社会公布人口普查的最终结果。

我国的人口普查每10年开展一次。第七次全国人口普查从2020年11月1日到12月10日进行入户登记。

此次全国人口普查结果被高度关注，也引发了外界一些猜测，有外媒称“中国即将报告1949年以来首次人口下降”。不过，4月29日，国家统计局发布消息称，据了解，2020年，我国人口继续保持增长，具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。

火车站内的人群。 张煜欢 摄

全国人口普查主要数据一般包括什么？根据2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号)，包括总人口、人口增长、家庭户人口、性别构成、年龄构成、民族构成、各种受教育程度人口、城乡人口、人口的流动、登记误差等。

近年来，我国人口发展出现了一些显著变化，既面临人口众多的压力，又面临人口结构转变带来的挑战。去年底，民政部部长李纪恒撰文指出，我国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。

国家统计局发布的数据显示，2019年末全国大陆总人口140005万人。60周岁及以上人口25388万人。从性别结构看，男性人口71527万人，女性人口68478万人，总人口性别比为104.45(以女性为100)。也就是，男比女多3049万人。

10年来，中国的人口有哪些变化？总人口是否在14亿人以上？生育率是什么水平？“全面两孩”政策实施后的人口增长状况如何？男女性别结构有无改善？外界期待答案。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、吕骞)