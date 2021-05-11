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淮河防汛已进入实战状态 强化“四预”措施确保安全度汛

2021年05月11日08:53 | 来源：人民网
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淮河防总2021年工作视频会议现场。人民网记者 余璐摄

人民网安徽5月11日电 （记者余璐）“做好2021年淮河流域防汛抗旱工作具有特殊重要的意义，要准确把握淮河流域防汛抗旱面临的新形势、新要求和新任务，坚持人民至上、生命至上，把各项工作落实落细，确保淮河安全度汛。”5月10日，在淮河防总2021年工作视频会议上，水利部副部长魏山忠表示，淮河流域防汛工作已进入实战状态，要强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，运用数字化、智慧化手段，提升风险防控能力。

记者从会上了解到，据气象部门预测，预计2021年汛期（6至8月）涡河流域、浍河流域、淮干中下游及沂沭泗地区降水量较常年偏多，流域北部和干流中下游暴雨日数较常年偏多，集中强降水易引发次生灾害，可能有阶段性洪涝或城乡内涝发生。

淮河防总总指挥、安徽省省长王清宪在会上指出，做好今年淮河流域防汛抗旱工作意义重大，要提高政治站位，心怀“国之大者”，进一步增强做好淮河防汛抗旱工作的责任感和紧迫感，准确把握今年面临的防汛抗旱形势，深入践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，坚持从严从实，统筹抓好淮河防汛抗旱各项工作。

王清宪强调，一要扎实做好安全度汛准备。二要突出抓好预报、预警、预演、预案“四预”措施。三要全力做好水旱灾害防御。四要着力提升应急抢险救援能力。五要压紧压实防汛抗旱责任。同时，要紧紧围绕幸福淮河建设目标，加快推进工程体系建设，提高防汛抗旱现代化水平，发扬团结治水优良传统，为流域人民生命财产安全和经济社会高质量发展提供重要保障。

会上，魏山忠指出，2020年淮河发生了流域性较大洪水，沂沭泗水系发生1960年以来最大洪水。沿淮四省和水利部淮河水利委员会超前组织准备，密切监测预报，科学调度工程，强化检查指导，有力有序应对，成功防御了淮河及沂沭泗河洪水，全流域无一人因洪水伤亡，水库无一垮坝，主要堤防未出现重大险情，最大程度减轻了灾害损失。

目前，淮河流域即将全面入汛。对此，魏山忠表示，一方面，要严格落实责任，完善方案预案，完成水毁修复任务，扎实做好防大汛准备。另一方面，要突出防御重点，做好蓄滞洪区运用准备、水库安全度汛和山洪灾害防御工作，有效防范化解风险。再一方面，要加强会商研判，科学调度防洪工程，充分发挥流域工程体系整体防洪效益。

“此外，要落实抗旱措施，充分发挥南水北调东线等联通工程作用，保障城乡供水安全。要服从流域大局，发扬团结治水传统，凝聚防汛抗旱合力。”魏山忠说。

(责编：王震、吕骞)

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