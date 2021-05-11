交行独家主承全国首单注册贴标乡村振兴定向债务融资工具
2021年05月11日08:59 | 来源：新华网
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原标题：交行独家主承全国首单注册贴标乡村振兴定向债务融资工具
4月29日，交通银行独家主承的全国首单注册贴标乡村振兴定向债务融资工具——江苏润城资产经营集团有限公司2021年度第五期定向债务融资工具(乡村振兴)成功发行。本笔债券发行规模4.6亿元，期限3年，受到了银行、基金等众多机构青睐。
乡村振兴票据是银行间市场交易商协会2021年推出的创新产品，旨在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。本笔债券募集资金部分用于发行人现代农业示范园、农业基地项目，是交通银行贯彻落实2021年中央一号文件精神、服务乡村振兴战略的重要实践，是助力脱贫攻坚跃向乡村振兴的又一次金融创新。
为保障债券发行成功，此次同步满额创设4.6亿元信用风险缓释凭证（CRMW），有效引导本笔债券发行利率下行，降低企业融资成本。
未来，交通银行将继续紧跟国家重大战略要求及部署，全面服务保障乡村振兴建设，向企业提供精准、专业、优质、高效的支持，为践行乡村振兴战略贡献更多的金融智慧和力量，为巩固拓展脱贫攻坚成果保驾护航。
(责编：李源、董童)
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