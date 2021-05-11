人民网北京5月11日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年4月份中国公路物流运价指数为100.2点，比上月回落0.07%，比去年同期回升1.7%。从各周指数看，第二、三周运价指数环比回升，第一、四、五周运价指数环比回落。

4月公路运输市场需求有所趋缓

分车型指数看，各车型指数环比均小幅回落，同比继续小幅回升。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为100.7点，比上月回落0.07%，比上年同期回升1.8%。零担指数中，零担轻货指数为98.0点，比上月回落0.12%，比上年同期回升1.3%；零担重货指数为100.6点，比上月回落0.03%，比上年同期回升1.7%。

从需求看，本月公路运输市场需求有所趋缓，PMI数据显示，4月份制造业PMI指数为51.1%，比上月回落0.8个百分点。从供给看，运力供给总体平稳，环比前期未出现明显变化。

运价指数相较去年继续保持回升趋势

分析认为，综合来看，在国内需求、经营成本和外部环境因素影响下，市场需求尚处于调整期，运力供给较为充足，运价指数回调属于正常现象，经济运行恢复态势良好，运价指数相较去年继续保持回升趋势。

分区域看，长三角、珠三角、东南沿海区域运价指数略有回升，其余区域运价指数有所回落。

从后期走势看，二季度宏观经济稳中向好的趋势得以延续，市场需求波动处于相对合理区间，但市场反映出的需求回升有限、企业经营压力不减等难点问题依旧突出，不利于公路运输市场长期供需维稳。在此背景下，运价指数可能延续震荡回落走势。

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