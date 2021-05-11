5月10日，中国太保正式发布品牌吉祥物“洋洋”和“保保”。

受访者供图

中国太保相关负责人介绍，“洋洋”突破了传统海洋动物等造型，从品牌logo出发，融合水滴形态，创意设计出表示“OK、没问题、交给我”手势的海洋精灵。既体现“平时注入一滴水，难时拥有太平洋”的品牌主张，又凸显了中国太保着力打造的“身边服务、终身服务、精致服务”理念。“保保”为“洋洋”的智能助手，其设计为智慧之眼，体现了科技感和时代感，寓意随时关注客户需求，为客户保驾护航。

据悉，中国太保品牌吉祥物由社会征集产生。今年3月，中国太保通过各媒体渠道发布吉祥物征集公告，得到了15家专业平台、30家协会院校的共同支持，专业设计师、各大院校师生、公司员工与客户积极参与。本次征集共收到作品1000余件，包含多个创意方向和众多延展设计。经过网上公示、投票、专家评审等环节，最终由唐悍淋和李莉共同设计的“洋洋”和“保保”获选成为中国太保品牌吉祥物。

(责编：李源、董童)