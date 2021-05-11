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商务部拟规范智慧商店建设：线上线下商品“同标、同质、同价”

2021年05月11日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （赵竹青）商务部官网近日发布一则通知，为拟推出的《智慧商店建设技术指南（试行）》（以下简称《指南》）征求意见。《指南》要求，智慧商店建设应提供线上线下一体化服务，包括但不限于线上线下商品“同标、同质、同价”，统一即时送达服务等。

按照《指南》中的定义，智慧商店是指运用现代信息技术（互联网、物联网、5G、大数据、人工智能、云计算等），对门店商品展示、促销、结算、管理、服务、客流、设施等场景及采购、物流、供应链等中后台支撑，实现全渠道、全场景的系统感知、数据分析、智能决策、及时处理等功能，推动线上线下融合、流通渠道重构优化，以更优商品、更高效率和更好体验满足顾客便利消费、品质消费、服务消费的商店。

《指南》规定了智慧商店信息基础设施、服务精准化、场景数字化、管理智能化建设要求等内容，适用于指导单体零售商店，主要包括两大类：一是超市、便利店；二是百货店，并可适时推广至购物中心、折扣店（奥特莱斯）等零售业态。

《指南》对智慧商店各业态提出了五项通用技术要求，包括宽带、智能感知设施、数据中心、智能运维设施、系统支持等。其中提到，智慧商店应具备4G以上的网络通信基础设施，鼓励建设和应用5G基础设施，布局有线网络和无线网络。

对于智慧商店在服务精准化方面，《指南》也作出了具体要求，不仅要运用小程序、APP等数字化工具提供数字营销、精准推送等服务，还应建有客户管理或电子会员系统等。其中还特别提到，智慧商店建设应提供线上线下一体化服务，包括但不限于线上线下商品“同标、同质、同价”，统一即时送达服务，以及线上线下商品价格查询、终端便捷支付、查询订单、物流状态跟踪、售后服务等全流程、全场景信息互通等。

(责编：赵竹青、吕骞)

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