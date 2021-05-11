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国家统计局：4月CPI同比上涨0.9% PPI同比上涨6.8%

2021年05月11日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电  (赵超) 国家统计局今日发布数据显示，2021年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨0.7%；食品价格下降0.7%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨1.0%，服务价格上涨0.7%。1—4月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨0.2%。

4月全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.5%；食品价格下降2.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨0.4%。

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居住价格方面，4月居住价格环比上涨0.1%，同比上涨0.4%。其中，租赁房房租价格环比上涨0.1%，同比上涨0.2%；水电燃料价格环比持平，同比上涨0.9%。1-4月份，居住价格同比持平，其中租赁房房租价格同比下降0.2%，水电燃料价格同比上涨0.2%。

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此外，2021年4月，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨6.8%，环比上涨0.9%；工业生产者购进价格同比上涨9.0%，环比上涨1.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.3%，工业生产者购进价格上涨4.3%。

(责编：赵超、吕骞)

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