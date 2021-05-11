原标题：周海江出席2021年中国品牌日活动 分享高质量品牌的“三大支撑”

5月10日，2021年中国品牌日活动在上海正式拉开帷幕，中国自主品牌博览会在上海展览中心同期举办。

中国企业品牌建设分论坛在当天下午同期举行，中国民间商会副会长、红豆集团董事局主席周海江受邀出席论坛并作主旨发言。周海江与嘉宾分享了《高质量品牌的“三大支撑”》。

受访者供图

周海江认为，经济高质量发展，离不开高质量品牌的支撑。他分享了高质量品牌形成的“三大支撑”，包括高技术含量、高文化含量和高社会责任。

打造高质量品牌，技术是首位。红豆始终坚持创新在企业发展全局中的核心地位，以抓好人才、平台、投入、产品、机制“五个一流”推进技术创新，以智慧化建设提高技术含量，以“三站三中心”支撑高技术含量。目前，红豆已申报国家专利4000多件；打造了工业4.0智能样板工厂；成立了长三角智慧零售服务产业链联盟等。

高质量品牌需要高文化含量来支撑。红豆一方面扎根传统文化，形成以情文化为核心的红豆文化；一方面打造红豆七夕节，丰富红豆文化；最后依靠党建文化引领企业文化。周海江认为，党的核心价值观是形成优秀企业文化的源泉，推出的《红豆弟子规》就是首部企业版《弟子规》。

高度的社会责任为企业赢得市场和口碑。如何让品牌长久树立在百姓心里？周海江建议要积极做好三个定位，包括发展定位、内部定位和社会定位。周海江一直倡导“八方共赢”理念，即实现与股东、员工、顾客、供方、合作伙伴、政府、环境、社会(社区)八个利益相关方共赢，使红豆品牌真正扎根人民心中。在抗击新冠肺炎期间，红豆第一时间交纳千万特殊党费、第一时间转产防疫物资、第一时间积极组织复工复产、第一时间牵头民企发起倡议。

据了解，此次中国自主品牌博览会以“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”为主题，采用线上云展馆、线下展览相结合的形式，集中展示我国品牌建设成果，打造线上线下互动体验场景，让消费者亲身感受国货精品魅力，掀起自主品牌消费新热潮。红豆男装与众多国内知名品牌一同受邀参加，亮相2021中国自主品牌博览会。红豆男装通过线上线下展区通过精品国货、视频、图文、在线购物等与观展者多维度互动，崭新的国货品牌形象给参观者留下了深刻印象。

(责编：李源、董童)