原标题：李彦宏：探索生命科学“无人区” 为人类健康事业带来加速度

5月10日，首届中国生物计算大会在苏州召开，围绕“BT&IT”的主题，多位顶级科学家、院士、商业领袖、科创精英齐聚一堂，探讨生物计算的前景及其对人类社会产生的巨大影响。

百度创始人、董事长兼CEO，百图生科创始人兼董事长李彦宏在现场发表致辞时表示，生物计算是个高度融合的学科，生物+计算的融合，会带来巨大的突破和进步。依靠生物计算引擎，能够有效利用大量的生物数据，把药物发现的“大海捞针”变成“按图索骥”，为人类的生命健康谋福祉。

受访者供图

“我们希望用AI技术，缩短药物研发的时间，降低药物的副作用，减轻患者的巨大医疗负担，为每一个生命争取更多的可能性。”李彦宏说，“在生命健康这个最关键的领域，哪怕投入再大、风险再高、周期再长，我们也要坚决地做。生命科学没有尽头，只有尽力。”

李彦宏表示，今天生物计算领域与当年互联网信息领域高速发展的状态有诸多相似之处，基因组学研究带来的人体数据、新药研发过程中积累的知识以及新生的各类机器学习的算法这三个关键指标在高速增长，正在共同促进生物计算给人类创造价值。生物计算产业的发展，需要生态和产业链的协同，构建开放的生物计算创新生态，去探索广袤浩瀚的生命科学“无人区”。（李文）

(责编：董童、李源)