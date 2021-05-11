人民网北京5月11日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。数据显示，人口总量方面，全国人口共141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据，下同）的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%。

国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆表示，普查数据显示，我国人口增速放缓，过去十年间年均增长率是0.53%，较前一个十年下降了0.04个百分点。

宁吉喆指出，我国人口增速放缓趋势的出现是多种因素综合影响的结果，主要原因是育龄妇女特别是生育旺盛期妇女数量的持续下降，还有人们生育时间的推迟，以及生育养育成本的提高，这些都导致出生人口规模有所收紧，这是我国经济发展特别是工业化、城镇化发展到一定阶段的客观结果，也是世界尤其是发达国家普遍面临的问题。

宁吉喆分析，当前我国人口总量仍居世界第一，过去十年人口保持了继续增长态势，十年间人口增加了7206万人，增长的规模与前一个十年增加7390万人相比，略有下降，但基本持平。主要是三个方面因素起作用：

第一，我国人口保持了一定水平的惯性增长。我国人口基数大，目前育龄妇女还有3亿多人，每年能够保持1000多万的出生人口规模。

第二，生育政策调整取得积极成效，随着“单独二孩”“全面两孩”政策的实施，出生人口的数量快速回升，少儿人口数量和比重上升。普查数据显示，2020年我国0-14岁少儿人口数量达到了25338万人，比2010年增加了3092万人，比重上升了1.35个百分点。

第三，人口的预期寿命持续提高。我国近十年经济社会快速发展，人民生活水平不断提高，医疗卫生条件大幅改善，人民群众健康条件明显改善，这使得我国年度死亡人口一直是少于出生人口，人口总量保持了增长的态势。这些人口增长的积极因素还会在未来一段时间内继续发挥作用。

宁吉喆表示，从近年来我国人口发展变化的趋势看，今后的人口增速将继续放缓。同时，人口增长还受人口年龄结构、人们的生育观念、生育政策、生育成本、公共卫生和健康水平等经济社会因素的影响，我国人口今后会达到峰值，但具体时间现在看还有不确定性，预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上。普查的结果还显示，我国16-59岁劳动年龄人口为8.8亿人，劳动力人口资源仍然充沛。我国人口平均年龄通过这次普查了解到是38.8岁，总的来看，依然年富力强。下一步，我们应当持续关注人口增长变化情况，积极应对人口发展可能出现的各类风险挑战。

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