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第七次全国人口普查数据为何推迟发布？国家统计局回应

2021年05月11日11:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。谈及普查数据发布时间的问题，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局总统计师曾玉平表示，人口普查工作环节多、涉及面很广，是一项庞大的系统工程。为了统筹安排、确保各环节工作顺利衔接，普查实施以前制定了第七次全国人口普查的进度安排，对各个环节、各项任务作出了计划和时间安排。

“原定的普查公报发布时间是一个计划的时间，考虑到社会各界对普查结果的强烈需求，这次丰富了发布内容，增加了大量的分结构和地区分布方面的数据，所以数据准备花费了更多的时间。今天我们一共发布了8个公报，与前几次普查相比，内容更加丰富、更加详细。每一笔数据都经过了反复核实，确保数据真实准确。另外，据了解许多国家一般也是在现场登记后一年左右才发布公报，比如美国2020年4月1日开展人口普查，第一次发布数据的时间是上个月的26日，差不多也是一年的时间。”曾玉平说。

曾玉平表示，下一步，国家统计局将进一步加强普查成果的共享和开发利用，后续还将陆续编辑出版更加详细的人口普查汇总资料，满足社会各界对普查数据的需求。同时，国家统计局将利用微观数据实验室提供人口普查的脱敏微观数据，供相关研究机构和专家学者开展分析研究，更好地发挥人口普查数据的作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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