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了不起的中国创造：无处不在的人工智能，将梦想照进现实

2021年05月11日11:36 | 来源：人民网
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他是谁？你的朋友，你的老师，你的向导，你的医生，你的翻译官……他会72变，而且无处不在。他是未来梦想，已经照进现实。他的名字叫人工智能。

人工智能何从而来？人工智能将把人类带向何处？人工智能会“看”、会“听”、会“说”、会“行动”、会“学习”，会“思考”。

在农业领域，无人机喷撒农药，农作物状态实时监控，物料采购等均已实现智能化；在交通领域，除了地图、导航等应用外，无人驾驶也有了新进展；在医疗领域，智能机器可以筛查和分析医学影像，辅助医生诊断；在新闻领域，写稿机器人、智能视频剪刀手等生产工具不断涌现；在教育领域，“私人订制”“千人千面”个性化学习工具层出不穷；在语音识别和翻译领域，翻译软件可以支持全球数十种热门语言互译；在金融领域，生物识别技术应用使得刷脸支付成为现实；在物流领域，智能分单、智能配送机器人、无人仓、无人机等产品不断投入使用。

2020年12月25日，中国驻特多使馆发布了一则短视频，AI虚拟主播用中、英、法、西四种语言向全球网友们致以新年的祝福。作为AI虚拟主播“小晴”的“海外版本”，“她”的诞生代表着中国先进人工智能技术的前沿应用领域。

预知未来不易，但回望历史却不难。2020年5月，一段AI复原100年前北京影像的视频火爆全网。在视频中，AI技术将《人民日报》5年前发布的“1920年北京”黑白影像资料进行了帧数修复、上色和配音，让大家对老北京的风俗和生活环境有了更直观、更真实的感受。

改变不是一种命运，它是一种选择。在人工智能时代，创新力来源于人文社会与科学技术的深度融合，经过不断训练的“人工智能”，“眼睛”“耳朵”“大脑”日益发达，在各个领域发挥越来越强大的作用。

（配文：罗知之）

(责编：罗知之、吕骞)

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