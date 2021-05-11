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东北地区人口出现负增长 国家统计局回应解读

2021年05月11日11:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。数据显示，东北地区（辽宁、吉林和黑龙江）人口为98514948人，占6.98%。与2010年相比，东北地区人口所占比重下降1.20个百分点。

对此，国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆表示，从普查数据看，东北地区人口十年来发生的变化呈现以下特点：

一是总人口依然较多，但是出现了负增长。2020年，东北三省总人口9851万人，接近1亿人，规模依然较大，但比十年前减少了1101万人。

二是出生人口性别比为106.3，低于全国平均水平，并且处于正常范围。

三是老龄化程度较深，65岁及以上人口的比重16.39%，提高了7.26个百分点，高于全国平均水平。

四是人才储备丰富，拥有大专及以上文化程度的人口占总人口的16.75%，15岁以上人口平均受教育年限10.16年。东北地区这两项反映人口受教育程度的指标，都高于全国平均水平。

五是城市发展基础较好，东北地区常住人口城镇化率达到67.71%，在全国数据是排在前面。

宁吉喆认为，东北地区人口的减少，受到自然环境、地理环境、人口生育水平和经济社会发展等多方面因素的影响。东北处于我国高纬度地区，冬季相对漫长且寒冷，一些东北人口向比较温暖的南方迁移流动，这也是全球许多国家人口迁移流动的趋势性特征。此外，受生育观念、生育行为等因素的影响，东北地区的人口自然增长率长期低于全国平均水平。同时，东北地区经济正处于结构调整的攻坚期，沿海一些经济发达省市多样化的发展机会和就业前景，对其他地区包括东北地区的人口有较大的吸引力。

宁吉喆指出，当前东北经济发展的韧性仍在，潜力很大。东北地区在科技人才、现代农业、装备制造、交通设施等方面具备较好的基础，受过高等教育的人口有1650万人，粮食产量占了全国1/5，东北地区实现振兴发展具备很多有利条件。近年来我国出台了一系列重大举措，促进东北老工业基地实现人才振兴和高质量发展，为东北地区实体经济发展和产业创新营造良好环境，新一轮振兴计划在着力调整结构的同时，也必将带来人口发展的新变化。

(责编：赵超、吕骞)

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