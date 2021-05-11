人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

国家统计局：2.18亿人具有大学文化程度 文盲率降至2.67%

2021年05月11日12:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月11日电 （吕骞）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。在受教育程度人口方面，具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比，每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人，15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降为2.67%。受教育状况的持续改善反映了10年来我国大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效，人口素质不断提高。

全国人口中，拥有大学（指大专及以上）文化程度的人口为218360767人；拥有高中（含中专）文化程度的人口为213005258人；拥有初中文化程度的人口为487163489人；拥有小学文化程度的人口为349658828人（以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生）。与2010年第六次全国人口普查相比，每10万人中拥有大学文化程度的由8930人上升为15467人；拥有高中文化程度的由14032人上升为15088人；拥有初中文化程度的由38788人下降为34507人；拥有小学文化程度的由26779人下降为24767人。

在平均受教育年限方面，与2010年第六次全国人口普查相比，全国人口中，15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年。31个省份中，平均受教育年限在10年以上的省份有13个，在9年至10年之间的省份有14个，在9年以下的省份有4个。

全国人口中，文盲人口（15岁及以上不识字的人）为37750200人，与2010年第六次全国人口普查相比，文盲人口减少16906373人，文盲率由4.08%下降为2.67%，下降1.41个百分点。

(责编：吕骞、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：我国劳动力资源依然丰富 人口红利逐步向人才红利转变
　　人民网北京5月11日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。普查数据显示，全国人口中，15—59岁人口为894376020人，占63.35%。…
“二孩”占比高、生育率降低……国家统计局回应生育问题
　　人民网北京5月11日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆表示，“全面两孩”政策取得了积极成效，从第七次全国人口普查数据看，人口的生育情况呈现了三个特点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部