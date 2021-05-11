人民网北京5月11日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果，并答记者问。普查数据显示，全国人口中，15—59岁人口为894376020人，占63.35%。与2010年第六次全国人口普查相比，15—59岁人口的比重下降6.79个百分点，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点，65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。

对此，国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆表示，与第六次人口普查相比，十年来，我国人口总量持续增长，仍然是世界第一人口大国。人口质量稳步提升，人口受教育程度明显提高。人口结构调整变化，性别结构改善，年龄结构是“两升一降”。

国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局总统计师曾玉平指出，与2010年相比，我国16至59岁劳动年龄人口减少4000多万人。但是劳动年龄人口的总规模仍然较大，达8.8亿人，劳动力资源依然丰富，人口红利也依然存在，为经济社会持续健康发展提供了重要支撑。

同时，劳动年龄人口素质显著提高。普查数据显示，15岁及以上人口的平均受教育年限为9.91年，比2010年提高0.83年。其中，16-59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到了10.75年，比2010年的9.67年提高了1.08年。同时，劳动年龄人口中，高中及以上受教育程度的人口达到了3.85亿人，占比为43.79%，比2010年提高了12.8个百分点。大专及以上受教育程度的人口占比达到了23.61%，也比2010年提高了11.27个百分点。

此外，随着经济社会的快速发展，医疗服务体系的覆盖面也在不断扩大，而人口的身体素质也日益改善，人口的预期寿命不断延长，人口健康水平的提高也为经济社会发展提供了重要的人力资源保障。

曾玉平表示，对于劳动年龄人口减少的现象，应当全面、客观地来看待。尽管劳动年龄人口减少，但中国劳动力资源的绝对量依然还是较大。总体上看，我国就业压力依然不小，虽然劳动年龄人口逐步减少，但随着经济的高质量发展，对劳动者的技能要求将日益提高。提高劳动者的技能水平，解决岗位需求不匹配的结构性矛盾，将成为就业面临的主要问题。同时随着人口素质的提高，人口红利逐步向人才红利转变，人口资源的优势将得到有效发挥，会进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，推动人口和经济社会持续协调、健康发展。

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