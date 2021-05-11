近日，建设银行2020—2021年“创新马拉松”活动机构推荐板块(初赛)首场线上路演在广东汕头主会场和北京分会场举行。据了解，本届“创新马拉松”由总行数字化建设委员会办公室（产品创新与管理部）联合建行大学共同主办，初赛首次采用线上赛，将建行大学直播平台作为线上主赛场。

受访者供图

中国建设银行党委委员、副行长张敏在致辞中表示，“马拉松”活动要围绕增强“三个能力”建设，履践新金融理念，推进“三大战略”和乡村振兴、智慧政务、绿色金融等重点领域数字化经营，努力探寻适应新发展阶段、符合新发展理念的模式与产品，助力构建新发展格局。

在首场路演上，各位建行选手满怀激情，用一个个创新方案努力尝试破解社会难点痛点，将人民至上的新金融理念贯穿于创新项目构思、设计、应用推广的始终。

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据建设银行相关人士介绍，本届“创新马拉松”活动按照预选、初赛、复赛及决赛（汇报展示）分阶段开展。为更好激发全行员工创新活力与热情，活动创新推出“双板块赛制”，分为机构推荐和员工参与两大板块。由总行20个部门，10个直属机构，37家一级分行，7家子公司以及建行亚洲、澳门分行等76家机构推荐的217个候选项目入围机构推荐板块（初赛）。机构推荐板块(初赛)首场以线上直播的方式在广东汕头赛区“鸣哨起跑”，35支队伍提交创新方案，“云端”路演，并通过建行大学网络平台向全行开放直播。机构推荐板块(初赛)由“特邀评委+机构推荐评委+团队评委”组成616人线上评审团，同时邀请总行高管层及各机构主要负责人100余位参与线上投票。

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本次活动初赛采用分组赛形式，共设广东汕头、四川绵阳、山西运城、河南新乡、山东烟台、河北雄安六个赛区。六场初赛将全部通过建行大学网络平台直播，采用六地主会场+北京分会场+各团队线上接入的形式进行，首次引入建行大学网络平台“直播”与“大赛”双页面互动，采用线上线下同步直播联动，评委线上实时投票，拓展大赛受众面，激发员工线上参与热情，加速优秀项目的线上孵化。

据悉，2018年以来，建设银行已举办两届“创新马拉松”活动及一届“创新马拉松”大赛（面向外部创客），“创新马拉松”已成为建行的特色创新品牌。

(责编：董童、李源)