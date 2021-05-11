申佳平 实习生王孜予

时隔十年，最新全国人口普查结果出炉！数据显示，我国人口达141178万人，与第六次全国人口普查结果相比，增长5.38%。

小数据，大国情。人口普查涉及人口数量、人口结构、人口分布等多个方面，且此次人口普查与前几次相比，内容更加丰富、更加详细。

十年间，我国人口的主要变化反映出我国经济社会和人口发展的历史进程，反映了推动高质量发展、决胜全面建成小康社会的实践历程。

作为14.1178亿分之一，让我们一起来读懂这些数据吧！

总人口，涨！

数据：全国人口共141178万人，与2010年的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。

解读：我国人口十年来继续保持低速增长态势。一方面，我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，超大规模国内市场优势将长期存在，人口与资源环境仍将处于紧平衡状态。另一方面。人口增长放缓，需要采取措施促进人口长期均衡发展。

性别比，降！

数据：我国男性人口为72334万人，占51.24%；女性人口为68844万人，占48.76%。总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）为105.07，与2010年基本持平，略有降低。

解读：我国人口的性别结构持续改善。同时，从出生人口看，出生人口性别比较2010年降低了6.8，逐渐趋向正常水平。

平均年龄，38.8岁！

数据：我国0—14岁人口为25338万人，占17.95%；15—59岁人口为89438万人，占63.35%；60岁及以上人口为26402万人，占18.70%（其中，65岁及以上人口为19064万人，占13.50%）。

与2010年相比，0—14岁、15—59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。

解读：我国少儿人口的比重回升，全面二孩政策成效明显。同时，我国16-59岁劳动年龄人口为8.8亿人，劳动力人口资源仍然充沛。人口平均年龄通过这次普查了解到是38.8岁，总的来看，依然年富力强。

文盲率，降！

数据：我国具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比，每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人，15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降为2.67%。

解读：受教育状况的持续改善反映了人口素质不断提高，我国人口红利开始出现新优势。十年来，我国大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效。随着人口素质的提高，人口红利逐步向人才红利转变，人口资源的优势将得到有效发挥，会进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，推动人口和经济社会持续协调、健康发展。

城镇化，进！

数据：我国居住在城镇的人口为90199万人，占63.89%；居住在乡村的人口为50979万人，占36.11%。与2010年相比，城镇人口增加23642万人，乡村人口减少16436万人，城镇人口比重上升14.21个百分点。

解读：十年来我国新型城镇化进程稳步推进，城镇化建设取得了历史性成就，加快实施促进以人为核心的城镇化，提高质量为导向的新型城镇化战略，推动农业转移人口市民化，取得了明显成效。未来，随着我国经济社会持续高质量发展，随着新型城镇化建设的不断向前推进，我国城镇化将会更加科学适度的发展，人口将会更加有序合理流动，形成经济社会和人口流动协调发展的新局面

少数民族人口，增！

数据：汉族人口为128631万人，占91.11%；各少数民族人口为12547万人，占8.89%。与2010年相比，汉族人口增长4.93%，各少数民族人口增长10.26%，少数民族人口比重上升0.40个百分点。

解读：民族人口稳步增长，充分体现了在中国共产党领导下，我国各民族全面发展进步的面貌。

人口普查的那些“第一次”：

1953年第一次全国人口普查：5.82亿。首次采用全面科学的调查方法开展人口普查。

1964年第二次全国人口普查：6.95亿。首次将“文化程度”、“职业”等加入普查项目。

1982年第三次全国人口普查：10.08亿。首次对数据进行计算机处理。

1990年第四次全国人口普查：11.34亿。首次将调查项目拓展到21项。

2000年第五次全国人口普查：12.66亿。首次使用光电录入技术、采用了长短表结合的调查方式。

2010年第六次全国人口普查：13.39亿。首次将居住在中国境内的港澳台和外籍人员纳入普查范围。

2020年第七次全国人口普查：14.1178亿。首次采用了普查对象扫二维码自主填报。

(责编：吕骞、章斐然)