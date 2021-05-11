原标题：浦发银行发布“浦发绿创”品牌，《绿色金融服务方案》同步迭代至3.0

日前，浦发银行发布“浦发绿创”品牌，作为该行践行绿色可持续发展的标志，寓意通过绿色循环低碳发展，成就可持续的美好未来。据相关业务负责人介绍，该标志以“∞（无穷大）”标识作为核心创意，配合一枚向阳而生、欣欣向荣的绿叶，象征着浦发银行绿色金融服务的焕新升级，在自身积极践行低碳银行的同时，加大金融创新和服务力度，为广大客户的绿色发展、绿色生活创造无限可能，更为中国实现“双碳”目标贡献源源不断的金融活水。

方案升级迭代至3.0，覆盖六大领域产业链上下游

顺应这一发展趋势，浦发银行凭借其在多年国际合作及自主创新中积累的经验，在2008年推出针对低碳经济的《绿色信贷综合服务方案》、2012年升级推出《绿色金融综合服务方案2.0》之后，在2021年进一步升级推出《绿色金融综合服务方案3.0》，聚焦绿色能源、绿色智造、绿色城镇化、环境保护、新能源汽车、碳金融六大领域的各类场景，打造立体式、全流程、全覆盖的服务体系，满足企业在绿色发展中的金融需求。

据相关负责人介绍，在绿色智造方面，浦发银行致力于满足传统制造业企业节能改造、并购绿色资产、引进先进环保装备等融资需求；在绿色城镇化方面，将聚焦绿色建筑、绿色交通、城镇能源基础设施、绿色农业、海绵城市等相关企业的融资需求；在绿色能源方面，致力于为绿色能源企业新建项目、盘活存量资产、实施项目并购或出售提供融资方面的解决方案；在环境保护方面，全力支持“废气、污水、固废”三废处置企业、资源循环利用企业进行融资；在新能源汽车方面，致力于为具有融资需求的新能源汽车供应链上下游企业提供金融服务；在碳金融方面，可提供涵盖碳资产形成、持有、交易、投资、并购、注销阶段的全生命周期金融创新服务。

搭建涵盖“智融投链惠”的浦发绿创产品矩阵，服务企业和个人

在焕新升级的绿色金融综合服务方案3.0中，浦发银行围绕多领域、多场景，打造了具有创新性、领先性和国际合作性的“六+N”服务体系，搭建了丰富的“浦发绿创”产品矩阵，依托丰富的产品体系，更好服务企业和个人客户，促进产业转型升级、推动绿色生活，推进“30.60”目标实现。其中，“绿智创新”是围绕六大领域构建绿色财务顾问产品体系；“绿融九洲”是为客户提供全方位绿色金融融资产品体系；“绿投未来”是支持绿色产业发展的投资产品体系；“绿链易企”是围绕产业链上下游的绿色供应链产品体系；“绿惠万家”则是围绕“低碳、绿色”理念打造的普惠零售产品体系。

浦发银行相关负责人表示，该行将持续秉承“绿水青山就是金山银山”理念，坚持走绿色可持续发展之路，以创新为驱动，以高效专业的综合化服务助力全社会绿色低碳可持续发展，为实现我国“碳达峰碳中和”目标，满足人民日益增长的优美生态环境的需要，贡献浦发力量和浦发智慧。

(责编：董童、李源)