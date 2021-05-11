黄克兴

原标题：品牌向“新” “潮”领百年

品牌不仅是企业走向世界的通行证，也是满足人民美好生活需要的有力支撑，更是国家竞争力的重要体现、国家形象的亮丽名片。从跟随到引领，从使用到认同，越来越多的中国品牌，赢得了全球消费者的喜爱。作为拥有118年历史的百年“老字号”，近年来青岛啤酒紧紧围绕“质量立牌、创新强牌、开放兴牌、文化铸牌”，以品牌为引领推动高质量发展，各项经营指标不断刷新历史纪录。

质量立牌。质量承载着人们对美好生活的向往，是企业立身之本，是开拓市场、培养用户、打造品牌的“金钥匙”。尤其随着品质消费升级，消费者对质量的要求，从产品的内在质量，到产品背后的原料、工艺、包装、服务等，更包括品牌带来的体验增值。百余年来青岛啤酒始终坚信没有品质，就不会有“叫得响”的品牌。近年来在“基础质量+特色质量”的基础上，进一步提出了“魅力质量”。从单一产品的魅力质量，到场景、服务、体验、品牌的魅力质量，逐步培育和形成了差异化、高品质的品牌体验，让消费者能够从满足到惊喜。

创新强牌。质量是生命，创新是灵魂，是企业活力之源。尤其对于百年品牌而言，品牌都是时代的品牌，要与每一个时代特征互动，唯一的途径就是要创新，不断给消费者带来一种价值的增值和体验，同时为企业增加新的动能或者新的增长活力。在品牌化、高端化与“新消费”叠加的当下，通过推出新产品、打造新生态、优化新供给、提供新场景，满足消费者多层次需求。连续推出“百年之旅”“琥珀拉格”等系列新品；通过全球啤酒饮料行业首家工业互联网“灯塔工厂”，定制冬奥冰雪罐；开设200多家TSINGTAO1903酒吧，打造遍布全国50多城的青岛啤酒节，结合北京2022年冬奥会的冰雪国潮欢聚吧，为消费者打造沉浸式体验新场景。

开放兴牌。开放塑造品牌格局。百余年来，青岛啤酒始终以开放的全球化视野，进行全球化资源的优化配置。目前青岛啤酒销往全球100多个国家，通过开展“一带一路跟着中国品牌看中国”活动，邀请各国消费者跟着青啤看中国；并将青岛啤酒节开到西非国家利比里亚。

文化铸牌。品牌的背后是文化。国潮正当时，越来越多的中国品牌，以中华传统优秀文化为媒，向世界传递着来自中国品牌的文化特色。青岛啤酒将百年历史底蕴与当代时尚潮流、国际流行元素有机融合，让“百年老字号”持续焕发“时尚新活力”。每年都会在海外市场推出“生肖罐”产品，“中国结”元素、“青花瓷”设计等广受好评，中国的美猴王、八仙过海也因青岛啤酒而被海外消费者熟知。从百年品牌到百年潮牌，青岛啤酒在品牌年轻化、时尚化、国际化的道路上，把优秀传统文化与现代商业文明有机融合，让中国产品植入中国文化元素和文化基因，让中国品牌更具中国气质、中国韵味。

我认为一个好的品牌要具备“四度”：品质的厚度、历史的长度、销售覆盖的广度，和站位的高度，引领行业发展潮流，引领消费者需求变化，具有高度的社会责任感和社会价值。青岛啤酒以百年老字号的使命传承，以创新引领者的责任担当，助力实现品牌强国的伟大梦想。

（作者系青岛啤酒集团有限公司党委书记、董事长黄克兴）

(责编：董童、李源)