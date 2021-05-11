人民网深圳5月11日电 （记者杜燕飞）5月10日，国际智慧显示及系统集成展（深圳）（ISLE 2021）在深圳开幕，聚焦LED（发光二极管）行业的新技术、新产品及解决方案。

LED在照明和显示行业有成熟的应用。我国LED行业经过多年发展，已经具备从材料到装备的完整产业链，超过2/3的LED产业链资源集中在我国内地，主要分布在珠三角、长三角和浙闽地区，单LED显示市场规模就达到650亿元。

在ISLE 2021展览期间举办的高峰论坛上，谈及LED产业发展新趋势，与会专家表示，目前，小间距LED屏正加速普及，很多厂商都展出了Mini/Micro LED超高清显示屏，这些显示屏具有大视角、高对比、高色域、高灰度的性能，被认为是未来产业发展新方向。

同时，疫情带来远程会议需求增长，很多厂商推出了会议一体机。此外，超高清5G+8K成为厂商比拼技术的新方向，多家公司推出了最新的5G+8K解决方案。

在会展和高峰论坛之外，ISLE主办方打造了精准贸易采购对接会，帮助上中下游企业在会场完成对接。对于部分未能到场看展的观众，ISLE也联合“全星直播”和“云逛展”两大云端生态直播平台，提供线上观展、产品营销和贸易配对服务。

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