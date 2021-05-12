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夏粮收购准备已基本就绪

优粮优价特征将更加明显

2021年05月12日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月11日电  （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉：作为全年粮食收购的第一战，目前夏粮收购准备工作已基本就绪。初步预计，小麦、早籼稻、油菜籽三个品种的旺季收购总量在6000万至7000万吨。预计夏粮市场化购销将较为活跃，特别是优质小麦销路好、需求旺，优粮优价特征将更加明显，有助于农民增收。

　　国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，今年以来，各地各有关部门多措并举抓好粮食生产，冬小麦面积实现近4年来首次增加，主产省一、二类苗占比普遍在九成左右，长势好于上年和常年。早籼稻主产省继续鼓励双季稻种植，春耕春播进展较为顺利，面积保持稳定。如果后期不发生大的自然灾害，夏粮产量将保持在较高水平。

　　据介绍，再过半个月左右，夏粮收购即将从南往北陆续展开，各地仓容、资金等能够满足夏粮收购需要。国家粮食和物资储备局要求各地按照相关部门的部署要求，对本地收购工作作出进一步细化安排，积极推广预约收购、上门服务等方式，必要时早开门晚收秤，延长收购时间。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月12日 01 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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