本报北京5月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的今年第一季度货币政策执行报告认为，今年以来，稳健的货币政策坚持稳字当头，体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性，对实体经济支持力度稳固。

报告显示，3月末广义货币（M2）同比增长9.4%，社会融资规模存量同比增长12.3%。信贷结构持续优化，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比增速分别达到34.3%和40.9%。贷款利率持续处于较低水平，3月企业贷款加权平均利率为4.63%，较上年同期下降0.19个百分点，小微企业综合融资成本稳中有降。人民币汇率以市场供求为基础双向浮动，弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。3月末中国外汇交易中心人民币汇率指数报96.88，较上年末升值2.15%。

报告提出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把服务实体放到更加突出的位置，珍惜正常的货币政策空间，处理好恢复经济和防范风险的关系。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 01 版）

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