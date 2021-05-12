本报记者 赵 鹏 周亚军

南海之滨，一场规模空前的消费品博览盛会，将我国坚定不移扩大开放的铿锵声音传遍世界。

5月10日，首届中国国际消费品博览会闭幕，共有70个国家和地区的1505家企业、2628个消费精品品牌参展，发布新品超过550个；21个国家近50位使节到会观展，各类采购商和观展商超3万人，进场观众超24万人次……

举办消博会是落实中央支持海南全面深化改革开放、推进中国特色自由贸易港建设的一项重要举措，商务部部长王文涛说，消博会为海南全面深化改革开放注入新动力，将强力推动海南自由贸易港建设，推进贸易和投资自由化、便利化，推动更高水平开放。

让世界重新连接起来

“久久不见久久见，久久见过还想见”。珠海免税集团董事长鲁君驷的消博会收获是旋风式进行的20多场国际顶尖品牌商谈，他引用海南民歌中的歌词，同疫情阻隔下阔别已久的新老朋友们热情畅谈。

珠海免税集团去年在海南注册成立了公司，正与合作伙伴推动总投资30多亿元、建筑面积16.2万平方米的三亚国际免税城项目，计划明年底投入使用。

一边是受疫情影响大幅萎缩的国际旅游零售行业，一边是海南自贸港正成为全球最大的旅游免税购物市场，外资、外企由此进入中国市场的意愿非常强烈。

“得益于中国疫情防控取得的显著成效以及中国经济的强大韧性，欧莱雅中国今年第一季度仍然保持37%的高速增长。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，“首届消博会的成功举办，为全球消费品进入中国这一巨大市场提供了新机遇，我们也从海南自贸港的发展中找到巨大商机。”

“今天的海南不仅是名副其实的度假天堂、康养福地，更是货真价实的购物胜地、投资沃土。”海南省委书记沈晓明说，海南正积极谋划建设全球消费精品中心项目，实现在海南自由贸易港“买全球、卖全球”，为推动经济全球化贡献海南力量。

激活全球精品消费

新加坡傲胜按摩椅的展位区内、18张不同功能类型的按摩椅上，坐满专注的智能按摩体验者；海控全球精品免税城免税展台前，人们踊跃尝试香水试香机、彩妆魔镜……消博会上，中国消费者迸发出对优质国际精品的渴求和强劲的消费能力。

海关总署的统计数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值达8.47万亿元，同比增长29.2%。同期，海南自贸港免税品进口增长162.5%。消博会现场的火热为数字的急速增长做了生动注释。

“中国市场已经成为全球品牌寻求增长的‘机遇之地’。”法国知名生态纸尿裤企业BB Distribe虽然首次到中国亮相，却是有备而来。该企业首席执行官柏纪言说，“我们认真做了市场调查，中国纸尿裤市场的销售有一半以上来自于线上，都是国际品牌，虽然竞争激烈，但中国市场足够大，我们有信心。”

展会期间，京东、考拉、洋葱、全球精品（海口）免税城等大型跨境电商平台纷纷举办专场活动，连接全球知名品牌。截至10日下午5时，消博会组委会的精品直播间，观看人数达1600多万，总引导成交额6800万元。

“消博会的举办不仅是国家打造海南成为国际旅游消费中心的重要举措，也为广大深耕海南的本土企业提供了一个国际性平台。”复星旅文董事长兼首席执行官钱建农说。

双循环枢纽成兴业热土

“海南将成为全球燕窝交易中心。”消博会开幕后第二天，天猫国际运用海南自由贸易港免税政策红利，实现线上海外品牌的线下投产落地，首批入驻代表、马来西亚正典燕窝董事长谭承哲信心满满。

这家设在海口综合保税区的“新世界工厂”，通过“保税进口+零售加工”的新模式，实现企业经营成本下降10%以上，消费者当天下单，次日配送，48小时即可送达。

这个进口产业链落地的创新项目，还吸引了来自加拿大的大山行西洋参，中国香港的娇燕、丝颜和因贝森等品牌，之后还将有海外美妆品牌入驻。

大山行西洋参公司中国区总经理叶郁珮说，海外工厂的产能以及物流都不同程度受到疫情的影响，此次入驻“新世界工厂”，既能保障稳定高效的产能，又能在降低成本的同时，更好服务中国消费者。

“我们立志在粤港澳大湾区与海南自由贸易港联动发展上，共享市场、管理、人才等经验。”鲁君驷说，首届消博会的意义深远非凡，将推动海南成为国内外商品和要素循环畅通的巨大引力场。

“本届消博会成果远超预期！”海南省国际经济发展局局长韩圣健说，几乎所有展商都表示明年还想要更大的面积、更好的位置，也承诺带来更多的品牌。“实际上，我们现在就已经开始了下一届的招商活动。”

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 06 版）

(责编：牛镛、胡永秋)