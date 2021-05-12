本报记者 王 政

日前，观众在上海车展上观看体验搭载华为智能驾驶技术的极狐阿尔法S智能纯电轿车。

龙 巍摄（人民视觉）

在安全员的监控下完全放手，汽车跟车、并线、转弯、避让行人，自如穿行在上海浦东新区的道路上……日前，一则名为“华为自动驾驶技术全球首次公开试乘”的视频刷屏。4月17日晚，搭载华为自动驾驶系统的极狐阿尔法S华为HI（Huawei Inside）版，在2021上海国际汽车工业展览会（以下简称“上海车展”）开幕前上市。华为的助力，让极狐上市仅4天就收获了上千份订单。

不只是极狐，今年上海车展上，几乎所有外资品牌、中国品牌车企都推出了量产智能电动汽车，极氪、岚图、智己、恒驰、高合、R汽车等20余个智能电动汽车新品牌，更是带着今明两年上市的主力车型登场。华为、大疆、地平线、黑芝麻智能科技等近百家芯片、雷达、高级驾驶辅助系统、自动驾驶解决方案、车联网、高精地图领军企业，也纷纷推出量产产品和解决方案。本届上海车展上，智能电动汽车第一次不再是概念，而是一款款可感知的量产产品。

用户接受，技术成熟

智能电动汽车迎来爆发性增长

“按这个势头，今年我国新能源汽车销量突破200万辆，甚至站上250万辆的台阶，都是有可能的。”在上海车展现场，不止一位业内专家对新能源汽车市场表示乐观。中国汽车工业协会统计显示，今年一季度，我国新能源汽车销量达51.5万辆，同比增长2.8倍，其中纯电动汽车销售43.3万辆，同比增长3.1倍。

“一季度的良好数据，说明我国电动汽车已经初步实现从政策驱动向市场驱动的转型。”岚图汽车科技公司首席品牌官雷新说，这为智能电动汽车发展奠定了用户基础，“下半年交付的岚图FREE增程式电动SUV，赶上了好时候”。

雷新说的“好时候”，还有另一层含义，那就是售价20万元以上智能电动汽车细分市场的爆发性增长。一季度，蔚来、小鹏、理想三大品牌销量同比分别增长了423％、487％和334.4%，蔚来更是率先跨越了累计生产10万辆大关。

“这是市场蓝海，空间很大。”谈起市场前景，上汽集团副总裁、乘用车公司总经理杨晓东更为乐观。“售价20万元以上、50万元以下的乘用车，中国每年的销量有五六百万辆，其中绝大多数是传统车，许多将逐步被智能电动汽车替代。”

当然，决定演进速度的除了市场接受度，还有核心技术以及产业链的成熟度。“增强现实抬头显示、激光雷达、4D毫米波雷达、400TOPS以上算力芯片等，过去大多是概念，如今已全部量产。”在花了大半天时间仔细参观零部件展区之后，东风小康执行董事刘昌东感叹，以智能语音交互、智能座舱、自动驾驶辅助为代表的智能网联技术，已成为智能电动汽车标配。

“到2022年底，全球至少有30款车型会前装激光雷达，其中中国品牌占据了一半以上。”深圳镭神智能系统有限公司董事长兼首席执行官胡小波说，这一进程比之前的预计提前了3年。而伴随着市场扩容，激光雷达价格也会快速下降至单颗500美元以下甚至更低。

本届上海车展上，镭神智能发布了车规级128线混合固态激光雷达；大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，业务覆盖智能驾驶系统及核心零部件研发、生产、销售；速腾聚创则与斑马智行、AutoX达成战略合作，共同发力高级别自动驾驶平台。小鹏与极狐的激光雷达全球首发前装量产之争，更助推了自动驾驶技术的加速落地。

市场热捧，企业看好

新一轮造车热潮正在到来，众多企业跨界进军智能电动汽车行业

仅仅2分12秒，200个限量预售席位就全部售罄……4月19日，上汽与张江高科等联合打造的智己汽车，发布了首款豪华纯电智能轿车智己L7的预售车型价格。尽管每辆40.88万元的定价并不低，而且量产交付要等到明年一季度，但是，智己L7凭借其由12颗高清摄像头、5颗毫米波雷达、2颗超声波雷达组成的领先视觉感知解决方案，以及智能车载摄像系统等“黑科技”，还是受到了用户追捧。

像智己汽车一样吸引用户关注的，还有吉利旗下全新智能纯电品牌极氪。基于吉利自主开发的浩瀚智能进化架构，通过整合旗下研发资源，极氪在品牌发布当年就实现首款车型量产交付，足见吉利对智能电动汽车的高度重视。而全球首款采用7纳米制程的高算力自动驾驶芯片、基于跨视觉融合算法平台的全新“骨骼识别”技术、充电5分钟续航120公里的极充技术等，更是让极氪品牌一发布就成为市场热点。

“新兴技术要素进入汽车行业以及能源使用方式的变化，正在催生汽车朝新技术方向的变化，同时会催生新汽车、新品牌。”长安汽车总裁王俊说，长安汽车将在“十四五”期间投入1500亿元，打造三大纯电平台，陆续推出26款全新智能电动汽车。

顺应智能电动化趋势的也少不了外资品牌。上海车展上，梅赛德斯—EQ带来了3款全新智能电动汽车产品。戴姆勒股份公司董事会成员唐仕凯说，“梅赛德斯—奔驰积极致力于推动可持续发展，到2021年底，我们将在中国市场推出4款EQ纯电车型，其中3款实现本土生产。”

下决心跨界进军智能电动汽车市场的，还有消费电子、信息通信、互联网等行业领军企业甚至地产大企业。3月30日，小米宣布10年投资100亿美元，首期投入100亿元人民币，用全资方式打造高品质智能电动汽车。此前，吉利与百度合资打造集度汽车，计划5年投资500亿元；吉利与富士康合资探索汽车代工新模式；宣称“不造车、聚焦信息通信技术，帮助车企造好车”的华为，以“Huawei Inside”的方式分别与北汽、长安、广汽联合打造三个子品牌，并在自己的品牌旗舰店里销售小康股份智能电动汽车SF5。

“政策支持、行业迭代、用户接受，这三大因素更加坚定了大家踊跃加入这个行业的决心和信心。”集度汽车首席执行官夏一平说，当前最富挑战也最能大幅提升用户体验的变革，是人车交互的智能化和自动驾驶的量产化，这是集度汽车关注的焦点。依托百度9年来在人工智能能力、自动驾驶算法的研发和积累，集度希望能推动汽车智能化的普及，让用户享受科技的红利和更好的产品体验。

取长补短，跨界融合

造车模式迎来了巨大变化

已先期投入400亿元、与15位世界顶级造型设计师合作一次性开发9款车型，计划在此后一年多时间里先后量产上市其中6款，3个生产基地正启动试生产调试，自主研发的先进动力电池即将量产……本届上海车展上，携旗下恒驰品牌9款新车同台亮相的恒大汽车，以其独特的造车模式给业界带来不小冲击。

更让业界感兴趣的，是恒驰的“数字空间、车家合一”设想。恒大汽车常务副总裁何妙玲解释说，“汽车正在成为人们的生活空间，所谓车家合一，就是充分挖掘恒大地产现有的资源优势，打通智能汽车、智能家居与智能物业，为用户创造智慧充电、无人自动泊车等创新应用场景。”

智己和极氪则不约而同拿出4.9%股份权益回馈用户，将小米、蔚来基于“以用户为中心”创新的粉丝经济、用户运营推向了一个全新维度。“大数据和人工智能时代，一定要尊重用户的数据隐私和数据权益，这是我们推出用户数据权益计划的初衷。”智己汽车首席执行官蒋峻说，智己汽车购车用户的日常行驶数据以及品牌共创数据，都可以转化为水晶（积分）和原石，进而分享企业4.9%的股权收益。极氪则将4.9%的股份权益拿来支持共创，鼓励用户参与到极氪的发展中。

除了在拓展使用场景、强化用户运营领域的取长补短、相互融合，跨界造车企业对前沿技术的大胆尝试，也给传统车企及其旗下孕育的新品牌带来了极大的触动。

搭载1550纳米、探测距离超过500米激光雷达，最高可达1000TOPS的超强算力芯片，可精准探测140米外可乐罐的4D成像雷达，智能驾驶方案，硬件可插可换可升级、软件可买可卖可定义、电池可充可换可升级……明年量产的上汽R品牌全新智能电动车ES33，在技术的拓展上丝毫不亚于跨界造车企业。

“我们不只要做高科技的单优生，更要同时坚持自身规模、品质、安全的既有优势，做双优生。”杨晓东说，当前年轻消费者关注的“黑科技”，就像是一条斜率很高、指数型上升的曲线，而传统车企占优的规模、品质、安全，就像是一条微微上扬的直线，“谁能最早到达二者的交会点，谁就可能在智能电动汽车竞争中胜出。”

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)