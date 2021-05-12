金 言

展望“十四五”乃至更长时期，发展壮大战略性新兴产业将成为推动制造业优化升级、使实体经济更具活力的重要抓手，也将为稳增长、促投资、惠民生提供有力支撑

规模以上高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长31.2%和39.9%，均快于整体制造业增长水平；高技术制造业投资同比增长41.6%，明显高于整体制造业增长水平；新能源汽车、工业机器人等产品产量同比分别增长3.1倍和1.1倍……今年一季度，产业新动能加快发展，新产业新产品增势强劲，我国工业领域“新”意十足。

近年来，以大数据、人工智能、集成电路等为代表的战略性新兴产业在我国不断发展壮大，成为稳定经济运行、推动高质量发展的重要动力。这些新兴产业在自身茁壮成长、释放新动能的同时，也助力不少传统制造业企业改造提升、优化升级，逐步迈向高端化、智能化、绿色化，进而提升了我国产业链供应链现代化水平，使现代产业体系更完备更健全。

发展新兴产业既是形势所需，也是大势所趋，既有十足必要，也有充足底气。经过多年发展，我国凭借产业体系完备、市场规模巨大、应用场景海量、人才资源丰富等诸多优势，已经在轨道列车、海洋装备、新能源汽车等领域具备了一定的国际竞争力，在5G、大数据、人工智能、工业互联网等新技术方面占得了先机，由此也让企业和投资者更加坚定了发展新兴产业的信心。而在巨大的产业升级需求、旺盛的居民消费需求驱动下，新兴产业的投入力度会更大、发展环境会更好，前行的脚步将更加稳健有力。推动集成电路、人工智能等产业规模倍增；支持量子科学等战略性前沿基础研究；实施数字经济万亿倍增计划……不少省份在谋划“十四五”发展时，纷纷瞄准了前沿领域、先进技术，让人们对我国战略性新兴产业的发展前景充满期待。

值得注意的是，相较传统产业，发展战略性新兴产业更加需要技术、人才、资金和应用场景等多方面要素支撑，更加需要科学谋划布局、合理有序发展。具备产业优势、要素资源丰富的地区，可以在原有基础上精耕细作，不断向产业链上下游延伸。例如，以制造业见长的山东青岛市，近年来就利用应用场景众多的优势，在当地工业企业中广泛推广海尔卡奥斯工业互联网平台，不仅优化提升了家电、啤酒等传统制造业，还使工业互联网技术日渐成熟，步入良性发展轨道，惠及全国不少企业。而那些产业基础仍相对薄弱、配套体系尚不健全的地区，也不一定非要勉强发展新兴产业。有序推动传统企业改造升级，逐步培育新技术应用成长的土壤，同样也能从新兴产业发展中获益良多。

习近平总书记强调，要深刻把握发展的阶段性新特征新要求，坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。展望“十四五”乃至更长时期，发展壮大战略性新兴产业将成为推动制造业优化升级、让实体经济更具活力的重要抓手，也将为稳增长、促投资、惠民生提供有力支撑。在瞄准目标、做好规划的基础上，持之以恒地加大研发投入、加快突破关键技术、培育市场需求，新兴产业发展必将蹄疾步稳、活力十足。

《 人民日报 》（ 2021年05月12日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)