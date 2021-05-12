本报记者 李 婕

141178万人！5月11日，第七次全国人口普查主要数据结果向社会公布。与2010年第六次全国人口普查数据的133972万人相比，我国人口增加7206万人，年平均增长率为0.53%。普查数据全面摸清了我国人口数量、结构、分布等方面情况，准确反映了当前人口变化的趋势性特征。在当日国新办发布会上，有关负责人进行了解读。

人口众多的基本国情没有改变

人口状况是一个国家最基本、最重要的国情。第七次全国人口普查，“晒”出了当前全国人口家底以及10年间我国人口的发展变化。

“十年来，我国人口总量持续增长，仍然是世界第一人口大国。人口质量稳步提升，人口受教育程度明显提高。人口结构调整变化，性别结构改善，年龄结构是‘两升一降’。人口流动集聚的趋势更加明显，城镇化水平持续提高。”国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆这样概括。

看人口总量，2020年我国总人口达到14.1亿人，约占全球总人口的18%，仍然是世界第一人口大国；看人口质量，15岁及以上人口的平均受教育年限从2010年的9.08年提高至9.91年；看性别构成，总人口性别比为105.1，比2010年的105.2略有降低；看年龄构成，0-14岁少儿人口的数量比2010年增加3092万人，比重上升1.35个百分点；看人口迁徙流动，2020年人户分离人口达到4.93亿人，约占总人口的35%，其中流动人口3.76亿人，十年间增长近70%；看人口的城乡结构，十年间城镇常住人口增加了2.36亿人，常住人口城镇化率提高了14.21个百分点，比上一个十年的增幅又上升了0.75个百分点。

人口的主要变化反映了一国经济社会和人口发展的历史进程。宁吉喆表示，我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，超大规模国内市场优势将长期存在，人口与资源环境仍将处于紧平衡状态。

人口增速将继续放缓

从人口增速来看，普查数据显示，过去十年间年均增长率是0.53%，较前一个十年下降了0.04个百分点。如何看待？

“这种趋势的出现是多种因素综合影响的结果，育龄妇女特别是生育旺盛期妇女数量的持续下降，人们生育时间的推迟，生育养育成本的提高，这些都导致出生人口规模有所收紧。这是我国经济发展特别是工业化、城镇化发展到一定阶段的客观结果。”宁吉喆说。

从人口增量来看，过去十年间人口增加了7206万人，与前一个十年增加7390万人相比略有下降，但基本持平。会上介绍，主要是三个方面因素起作用。

人口保持了一定水平的惯性增长。我国人口基数大，目前育龄妇女还有3亿多人，每年能够保持1000多万的出生人口规模；生育政策调整取得积极成效。随着“单独二孩”“全面两孩”政策的实施，出生人口的数量快速回升，且出生人口中“二孩”占比由2013年的30%左右上升到2017年的50%左右；人口的预期寿命持续提高。我国年度死亡人口一直少于出生人口，人口总量保持了增长的态势。

“从近年来我国人口发展变化的趋势看，今后的人口增速将继续放缓。”宁吉喆表示，我国人口今后会达到峰值，但具体时间还有不确定性，预计未来一段时间我国人口总量会保持在14亿人以上。

城镇化率将持续上升

居住在城镇的人口为90199万人，占63.89%；居住在乡村的人口为50979万人，占36.11%。与2010年相比，城镇人口增加23642万人，乡村人口减少16436万人，城镇人口比重上升14.21个百分点——普查结果显示，过去十年我国城镇化率提高较快。

“预计随着我国经济社会的持续发展和促进城镇化发展各项改革措施的持续推进，城镇化率仍将会保持上升的趋势。”国务院第七次全国人口普查领导小组办公室主任、国家统计局副局长李晓超说。

普查数据还显示出人口流动的一些特点。

流向城镇的流动人口比重仍在提高。2020年流向城镇的流动人口为3.31亿人，占整个流动人口的比重达到88.12%，比2010年提高3.85个百分点。

流向城镇化率较高地区的流动人口比重仍比较高。其中，东部地区吸纳跨省流动人口9181万人，占比达到73.54%。

省内流动人口增长更快。2020年省内流动人口为2.51亿人，比2010年增加1.16亿人，增长85.70%。省内流动人口占全部流动人口的比重由2010年的61.15%，提高到66.78%，上升了5.63个百分点，大约2/3的流动人口选择在省内近距离流动。

流动人口增加，是经济社会持续发展、人力资源和人才资源有效配置的体现，也是部分地区和区域包括城市经济社会发展活力增强的结果。“我们相信，随着我国经济社会持续高质量发展，随着新型城镇化建设的不断向前推进，我国城镇化将会更加科学适度的发展，人口将会更加有序合理流动，形成经济社会和人口流动协调发展的新局面。”李晓超说。

(责编：牛镛、胡永秋)