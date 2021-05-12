人民网北京5月12日电 （黄盛、实习生陈诗仪）据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）官网披露，截至2021年一季度末，2021年国企改革工作正在有序推进，国企分类改革取得了一系列进展，央企集团层面和子企业已经全面完成功能界定与分类，各地也结合实际基本完成了相关工作。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网采访时表示，随着国企改革的加速推进，国企功能界定与分类，既是国企改革“1+N”政策体系的重要基础和举措，也是当前深化国企改革的逻辑起点。

吴刚梁表示，不同的国企提供不同的产品与服务，也承担着不同的职能。比如，有些企业主要负责国有资本的保值增值，有些企业还承担着物资保障功能。因此，在新一轮国企改革过程中，应区分不同类型的企业，采取不同的改革模式。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国也认为，深化国有企业分类改革，一方面可以进一步推动央企聚焦主业、突出主责，使其更好地在主业领域加快发展，增强主业竞争力，强化主业优势；另一方面也将助力央企改革的持续深化。

据悉，为确保国企改革三年行动各项任务精准推进、落实到位，国资委进一步明确了不同类型国企改革发展的主攻方向：商业一类企业要提升资本回报、质量效益，率先全面落实市场化改革的各项举措；商业二类企业要聚焦重要行业和关键领域，更好服务国家战略、完成重大专项任务，争做国有经济控制力、影响力的担当者；公益类企业要聚焦保障民生、服务社会，高效率提供公共产品和服务，做好优质服务的提供者。

“国企改革不可‘一哄而上’。”吴刚梁表示，进一步明确不同类型国企改革发展的主攻方向，就是要分步实施国企改革，避免分类不精准造成的混乱，确保改革精准落地、取得实效。

吴刚梁建议，加速推进国企改革工作，还需要在业绩考核、领导人员管理、工资收入分配等方面，对国企进行分类。比如，对充分竞争领域的国企，考核其财务指标为主，但对于承担专项任务的商业二类国企，还要考核其服务国家战略、完成专项任务的情况。

也有业内人士表示，在前期已有的国企功能分类基础上，进一步明确不同类型国企改革发展主攻方向，对国企功能划分提出了新的定位要求，有利于明确不同企业的战略定位和发展目标，形成差异化改革发展路径，使国企改革三年行动精准实施，系统推进，做到在“设计图”“施工图”基础上的“精装修”。

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