人民网记者 车柯蒙

5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南省海口市举办。受全球疫情冲击，国际贸易投资大幅萎缩，产业链供应链循环受阻，此次消博会的举办，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心。作为世界第二大经济体，中国正以更加开放的姿态，为全球经济复苏创造新机遇。

作为亚太地区规模最大的消费精品展，首届消博会吸引了来自69个国家和地区的1300多个参展品牌、超3万名各类采购商和专业观众。多位参与消博会的外企嘉宾表示，近年来，中国积极推动更高水平的对外开放，为外企在华发展创造有利条件，注入强大信心。

本届消博会上，全球首发展出的费伯奇“盛世百年”彩蛋一经亮相，便吸引世界目光。Faberge (UK) Ltd.大中华区代表胡国然表示，费伯奇作为珠宝行业的头部品牌，即将在中国全面开展业务。在消博会上进行产品全球首发，正是期望通过消博会这一平台，可以让中国消费者了解费伯奇，期待着品牌在中国市场可以得到认可，为品牌立足于中国市场建立基础。

法国开云集团董事总经理Jean-Francois Palus表示，随着中国政府建立海南自由贸易港的有力政策和举措，我们相信消博会将成为各国企业展示优秀产品的绝佳平台，也将为中外参展商创造巨大的市场机会。

人头马君度集团全球CEO艾睿可·瓦拉表示，海南自由贸易港标志着中国拥抱全球经济体系迈出新步伐，更展现了中国促进全球化贸易与交流发展的决心。海南的发展速度令人惊喜，我们相信海南将重塑旅游零售业甚至奢侈品行业的未来。

“我们怀揣着‘让所有人拥有美’的承诺参加首届消博会，希望借助这一突破性的平台展示欧莱雅的创新、可持续与美。欧莱雅也希望能进一步向消费者传递‘美好消费’理念，满足消费者日趋多元化的需求，进而助力中国消费市场升级，为推动世界进步而创造美。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示，欧莱雅已深耕中国市场24年，是中国改革开放、经济腾飞和社会发展的的见证者、参与者和受益者，欧莱雅对中国市场的未来充满信心。

雀巢大中华区董事长兼首席执行官罗士德先生表示，作为最早一批进入中国的外资企业，雀巢见证了中国对外开放和经济腾飞的全过程。随着海南自由贸易港的建设，海南正成为中国新一轮开放的先锋，消博会也将成为全球消费品展示交易的新平台。雀巢期待通过这一平台，展示全球的创新成果，并为消费者带来更多高品质、更营养健康的产品。

“我们非常有信心在中国实现以创新驱动的高质量发展。”强生消费品中国区总裁汪轶在接受人民网记者采访时表示，近年来，中国积极推动更高水平的对外开放，进一步优化营商环境，新业态、新模式不断涌现。强生将积极拥抱中国市场带来的新机遇，以数字化创新赋能业务发展，不断引进创新产品的同时，更好地运用数据赋能服务本土消费者需求，引领中国消费者健康生活，为健康中国、健康未来做出积极贡献，并积极助力更多源自中国的数字化创新成果走向全球市场。

(责编：王震、吕骞)