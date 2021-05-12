原标题：2021全国消费促进月：新消费模式成亮点

在“2021全国消费促进月”活动带动下，今年五一假期，全国各大城市重点商圈人流量明显增长，新消费新模式频出。数据显示，五一期间，新模式拉动深圳坪山益田假日世界及深圳卓悦中心One Avenue两个商圈客流量提升三成以上，营业额增幅达40%。

据“2021全国消费促进月”主办方介绍，新消费模式正成为亮点，比如，先享后付是一种新的消费模式，消费者可先消费再分期付款，正常履约不用支付商品价格以外费用，降低购买门槛和一次性支付压力，商家也获得更高的销售转化率和客单价。新消费模式不仅提升商品额，更直接拉动消费升级。

“国潮如今成为新风尚，接入新消费模式先享后付，进一步提升了年轻人的消费意愿和消费能力，门店客流量较平日提升三成以上，交易额提升141%，客单价增长19%，店铺成交率达到平日的两倍以上。”深圳卓悦中心One Avenue的中国李宁店铺店员说。

乐信研究院一项针对5000余名消费者的调研显示，84%的被调研者表示愿意尝试新消费模式先享后付；20.88%的人或因先享后付改变购物行为，从“不买变为”购买“；24.35%的人可能从”犹豫后再买“变为”立刻购买“。

专家指出，由于消费场景丰富，市场前景广阔，多个新消费模式被广泛看好。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)