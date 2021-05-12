原标题：少数APP仍违规以日利率宣传揽客 别被最低利率诱惑

央行今年3月发布的2021年第3号公告显示，所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明,也可根据需要同时展示日利率、月利率等信息，但不应比年化利率更明显。贷款年化利率可采用复利或单利方法计算。采用单利计算方法的，应说明是单利。

近日，北京青年报记者发现，不少贷款APP仍在展示利率上对消费者耍“小聪明”，只显示数值较小的日利率或者最低年化利率，等消费者真正贷到了款，才发现真实利率比自己想象的高很多。

调查

少数APP仍违规以日利率宣传揽客

央行的公告已经发布近两个月，然而北青报记者发现仍有一些贷款APP在用日利率宣传揽客，没有同时标注年化利率。

比如，唯品会的“唯品花取现”申领页面只显示“最低日息费万3，60秒极速到账”；芒果TV的“芒哩·好贷”号称“利息低，日息低至0.02%”；首汽约车APP在“我的钱包”页面的“金融服务”显示“最高30万，日息最低万2”，点击进入后，才会看到四款有年化利率显示的贷款产品。

此外，还有一些贷款产品既没有年利率，也没有日利率，只有最高贷款额度。比如，京东金条的激活页面只显示了20万元的最高借款额度，以及“5万元免费用15天”、“借款快”、“分期还”、“利息低”等字样，没有具体利率说明，需要开通后才能看见；还有的APP进入后，只显示最高可申请额度，需要注册才可以看见详细信息；小米随星借显示“最高可借额度为300000元”，“最快1分钟放款、灵活还款”，需要登录才可以了解进一步信息。

标注单利的贷款产品较少

根据央行要求，所有贷款产品都应明示贷款年化利率；贷款年化利率可用复利或单利方法计算；采用单利计算方法的，应说明是单利。复利计算方法即内部收益率法，即根据借款人的借款本金、每期还款金额、贷款期数等要素，考虑复利后计算得出的年化内部收益率（IRR）。央行公告的附件称这是“计算贷款年化利率较为公允的方法”。

经过调查，北青报记者发现，目前绝大部分正规机构的贷款产品都已按央行要求标注了年化利率，支付宝借呗、微粒贷、美团生活费等还同时展示了日利率和年利率，有的还列出了二者的转换公式。

不过，只有少数产品的利率旁注明了“单利”。比如：安逸花首页显示“年化利率最低7.2%起（单利），实施风险定价”；今日头条旗下的放心借显示：“年利率（单利）10.80%-24%”；腾讯视频APP对接的“小鹅花钱”注明“年利率低至7.20%（单利），按日计算”。

揭秘

同一笔贷款用复利计算的结果高于单利

单利或复利对消费者的实际利率会产生什么影响呢？央行公告中提供了两个示例，同一笔贷款按照IRR方法计算的结果都比单利高。

比如，某消费金融公司贷款，期限为1年，按月还款，共12期，本金为10万元。按照还款计划，借款人在借款当期一次性支付1000元服务费，并从借款后第一个月末起，每月等额偿还8833.3元，其中本金100000/12=8333.3元，分期费（按初始贷款本金的0.5%计算）100000×0.5%=500元。上述贷款以单利计算的综合年化利率约为12.80%，以IRR方法计算的综合年化利率约为13.58%。

某个人住房贷款，期限为20年，按月还款，共240期，本金为100万元，采用等额本息方式还款。按照还款计划，从借款后第一个月末起，借款人每月等额偿还本息6599.6元。上述贷款以单利计算的年化利率约为5%；以IRR方法计算的年化利率约为5.12%。

中伦律师事务所合伙人刘新宇认为，央行公告将综合资金成本的计算范围和计算方法进行了明确，解决了法律实践中存在的综合资金成本的范围争议问题，为司法部门处置借贷纠纷案件提供了法规参考。同时，将IRR正式引入了监管规定中，有助于保护消费者的知情权，防止消费者在不知道真实成本的情况下被误导而申请贷款。

别被最低利率诱惑 实际获批利率往往高很多

北青报记者发现，很多贷款产品标注的是“年化利率7.2%起”。如果你以为到手的利率就是7.2%，那大概率要大失所望。因为贷款机构会根据多方面因素评估客户的资信和风险等级，客户需要先进行申请操作，在机构审批之后，才能知道自己的最终获取额度和适用利率。消费者获批的实际贷款利率不会都一样，只有最优质的的客户才能享受到最低利率。

根据北青报记者调查，不同的客户在同一平台享受的贷款利率差异很大，同一个人在不同平台拿到的利率也可能不同，真正享受到最低利率的客户很少，投诉利率过高的客户却很多。

比如，同样是支付宝借呗，读者王小姐的日利率为0.025%，年利率9.125%，她的朋友张先生却是日利率0.04%，年利率14.6%；而王小姐的微粒贷年利率为10.95%，比借呗高，张先生的微粒贷利率却是12.775%，比借呗低。

在另一款应用上，明确标注“日利率0.02%起，年化利率7.20%起”，奔着7.20%去的黄小姐最后获批的利率是日利率0.065%，年利率23.4%，是7.2%的三倍还多；她的朋友李先生获批的日利率更是高达0.097%，年化利率34.92%，是7.2%的4.85倍。他们都很想知道，究竟有多少客户真正获得了7.20%年利率的借款。

在黑猫投诉平台上，有关“年利率”的投诉超过4万条，投诉内容大多为“借贷后发现年利率过高”。有投诉人反映，一些借贷平台年利率甚至超36%。

提示

警惕网络平台诱导过度借贷

去年年底，中国银保监会曾发布《关于警惕网络平台诱导过度借贷的风险提示》。银保监会指出，一些网络平台为获取海量客户，通过各类网络消费场景，过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品，诱导过度消费。银保监会消费者权益保护局提醒广大消费者：要树立理性消费观，合理使用借贷产品，选择正规机构、正规渠道获取金融服务，警惕过度借贷营销背后隐藏的风险或陷阱。

根据风险提示，一些机构或网络平台在宣传时片面强调日息低、有免息期、可零息分期等优厚条件。然而，所谓“零利息”并不等于零成本，往往还有“服务费”、“手续费”、“逾期计费”等，此类产品息费的实际综合年化利率水平可能很高。部分营销故意模糊借贷实际成本的行为侵害了消费者的知情权，容易让人产生错误理解或认识。

还有一些网络平台宣称贷款手续简单，诱惑消费者点击办理，有的机构甚至给未成年人、在校学生、低收入人群等过度放贷，之后进行暴力催收、冒充司法机关恶意催收、针对借款人亲属朋友进行催收，引发一系列家庭和社会问题。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

(责编：赵竹青、吕骞)