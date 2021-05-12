原标题：跨越“数字鸿沟” “新老人”追求自我成长和自我蜕变

一项调研走访结果发现，一批受到大量互联网信息冲击的“新老人”，吸收了很多新知识，他们不仅要求自我成长、学习，也追求新的自我蜕变以及更美好的形象。

新老人消费观感性与理性并存

日前，一场中国老年产业商业创新大会上，包括短视频平台、老龄主播头部IP等老年行业嘉宾分享了老年行业的用户市场及营销运营。专注于老年消费市场商业创新与创投孵化的新媒体公司AgeClub合伙人&创新咨询业务负责人殷毅结合1500位老人的调研走访结果，分享了对银发人群的洞察。

2022年，6275婴儿潮进入退休阶段，迎来年增2500万新老年人群，而“新老人”的需求是动态变化的。

与传统老人相比，“新老人”受到大量互联网信息的冲击，吸收了很多新知识，他们要自我成长、学习，要看到更多的新的自我蜕变，也在追求更美好的形象。

而不变的是，他们依然处在老龄化过程中，有一些相对固定的观点。比如依然是非常有经验地生活着，消费精明；在很多新知识上也有盲点，他们做知识的更新和迭代，而不是完全地从零开始去学习；他们关注健康，老年人随着年龄的变化，最直观的感受是身体机能上的不便，在寻求解决方案去对抗不可逆的身体变化；他们也是“感性与理性并存”的消费者，一方面能为免费领鸡蛋排队一两个小时，一方面也可以花十几二十万去买保健品，没有作用也要买。

可见，对于熟悉的消费领域，他们追求的是质优、价实的极致性价比；对于新鲜有趣的领域，也会有“焦虑贩卖”、“价值引导”后的冲动。

购物从“老三场”转移到“新三商”

同时，新老年人群有三大新的特点：

其一，老人对互联网的接受和了解程度，比大众心目中想象得要高。

老年人只要学会网络，就会自己付钱，区别在于选择线上付还是线下货到付款；而网购只是老年人上网的第一步。他们需要通过小额支付或者小的方式去尝试，经历过学习的过程后基本就可以自己操作，非常独立。

当然，中老年人“互联网之路”也有难点，他们对大的商业环境存在认知差异。以微信和支付宝为例，中老年人清楚每个平台的特点，认为微信支付好用、方便，但安全系数低；而支付宝安全，但验证操作流程太复杂。

其二，中老年人聚集地正在从广场、菜场和卖场“老三场”转移到淘商、微商和播商“新三商”。

一方面，对老人来说，线下仍然很重要。咨询团队调研发现，很多大型商超门口至少有两家以上的牙科门店，许多做老年流量的企业，均认为线下商场拥有精准的老年流量。以北京为例，新老年人群前三的购物渠道仍以线下为主，线上则在快速发展。

另一方面，老年人过去活跃在传统的“三场”场景中，原因在于“三场”满足了他们“需要热闹、需要溜达、想要淘好货”的需求；而现在老年人活跃在“三商”新场景中，则是因为“他们有闲，平台内容有趣，有好货”。新“三商”环境针对老年人群主要在于解决两个关键：一是有趣，要从叫卖到教卖，提供有趣的购物体验；二是解决信任问题。

“退休新女性”建立第四社交圈

新老年人群还有一大特点是，旗袍、丝巾、短视频背后是“退休新女性”群体和第四社交圈的需求机会。

“退休新女性是退休生活场景变化的积极推动者，旗袍、丝巾、短视频背后，其实是退休新女性人群的第二阶段人生绽放的需求。不管是跳广场舞，还是唱歌旅游，其实是承载了心理需求满足的功能。”

当前，老年人群结构中，更高龄的长辈，基本以家庭为主，“在家待着听广播看电视，或者在小区里面晒太阳，家务一直是她们生活的重心”；但是现在“退休新女性”生活就有了新变化，除了做家务外，她们喜欢聚会、学习、健身，对文娱教育、学习新知有强需求。

退休新女性基于兴趣爱好，正在建立继家庭、同事、同学之外的第四社交圈。退休新女性的特点是“悦己、逐梦、自我实现、自由表达”，所以未来新女性快乐、时尚的新消费机会在于“内在美+外在美”的新文化潮流。

文/本报记者 陈斯

(责编：赵竹青、吕骞)